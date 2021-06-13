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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8065806680678068

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:так-так, і який був його прогноз ?
бо щось він мовчить...

от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:41

  stas_rst написав:
  baraka написав:так-так, і який був його прогноз ?
бо щось він мовчить...

от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.

baraka, хоть одна растішка дала прогноз?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:42

  kingkongovets написав:
UA написав:Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?


например тем, что в нем нельзя жить, работать


При этом храня его на холодном кошельке, за сохранность отвечаешь сам - аркады-укрбуды не кинут. А вот первичка, в которую здесь практики загоняют наиболее активно, приписывая ей лишние проценты роста за готовность - это во многом лотерея. На неделе подвисла судьба очередного дериватива - инвестиций в ЖК Стэнфорд. Кстати, нахваливаемых здесь одним из "ваших" (не будем ему устраивать публичную порку - он и сам в курсе)

  kingkongovets написав: или сдавать его в аренду, он не приносит кэшфло


Может приносить. Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:52

  flyman написав:
  stas_rst написав:
  baraka написав:так-так, і який був його прогноз ?
бо щось він мовчить...

от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.

baraka, хоть одна растішка дала прогноз?


да, несколько человек дало прогноз по росту

кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:59

  zРадио написав:Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг


Продолжаешь попытки показаться умным? Мы уже твой ум увидели и оценили. Перечитай свои прогнозы. Неужели не стыдно? :?
Libo
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  #<1 ... 8065806680678068
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