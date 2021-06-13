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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:42

  kingkongovets написав:
UA написав:Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?


например тем, что в нем нельзя жить, работать


При этом храня его на холодном кошельке, за сохранность отвечаешь сам - аркады-укрбуды не кинут. А вот первичка, в которую здесь практики загоняют наиболее активно, приписывая ей лишние проценты роста за готовность - это во многом лотерея. На неделе подвисла судьба очередного дериватива - инвестиций в ЖК Стэнфорд. Кстати, нахваливаемых здесь одним из "ваших" (не будем ему устраивать публичную порку - он и сам в курсе)

  kingkongovets написав: или сдавать его в аренду, он не приносит кэшфло


Может приносить. Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:52

  flyman написав:
  stas_rst написав:
  baraka написав:так-так, і який був його прогноз ?
бо щось він мовчить...

от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки.
Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую.
От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.

baraka, хоть одна растішка дала прогноз?


да, несколько человек дало прогноз по росту

кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:59

  zРадио написав:Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг


Продолжаешь попытки показаться умным? Мы уже твой ум увидели и оценили. Перечитай свои прогнозы. Неужели не стыдно? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:08

  baraka написав:
да, несколько человек дало прогноз по росту

кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение

я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:20

  jay2004 написав:Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки - сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.


смешное как с полными шароварами гамна этот картонный дурилка с самомнением на три порядка выше своих же умственных способнгстей заявляет "это не мое гамно". настоящий ватан. так дристать с каменным лицом
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:21

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.

а в Киеве прямо все в масках и по домам

В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках.
ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.

Адесса самая адекватная. Она и прошлым летом ходила без масок. Как это повлияло на ОРЖН? :)
А В Киеве, вы наверное из тех, кто не ездит в ОТ, не знает, как народ живет без масок))
Хоть через окна загляните.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:23

  flyman написав:
  baraka написав:
да, несколько человек дало прогноз по росту

кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение

я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $


люди давали свій прогноз у абсолютних одиницях на певну дату
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:26

  zРадио написав:rjkz

Спасибо за поддержку.

По альтернативам на сегодня:
1) Золото +34% (реальных ликвидных 34%, которые можно обратить в деньги за 5 минут, если покупка была в форме фьючерсов, или за пару часов, если в форме банковского золота);
2) Биткоин +290% (тоже реальных ликвидных, мгновенно обращаемых в деньги);
3) Корп. бонды украинских эмитентов +35-40% стоимость номинала и 10-11% годовых актуальной доходности (конкретных эмитентов не давал, поэтому данные по моему портфелю).

Что до поведения оппонентов - махровый остракизм. Инакомыслие нужно подавлять. Нашелся тут, понимаешь, баламут идиллии и спокойствия, заставляющий задумываться о будущей цене, когда покупать надо здесь и сейчас как рекомендуют "профессионалы"


Я стараюсь быть беспристрасным. Даже если мне лично это не выгодно.
Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в качестве традиционного субботнего оффтопа
киевская велоинфраструктура

https://youtu.be/1Gc1sisKq9Y
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:32

  ziks написав:ребят, а есть где то ветка с объектами, на которых работает ипотека 7%?

ставите на флетфлае 2018+ и ловите рыбку
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