Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?
например тем, что в нем нельзя жить, работать
При этом храня его на холодном кошельке, за сохранность отвечаешь сам - аркады-укрбуды не кинут. А вот первичка, в которую здесь практики загоняют наиболее активно, приписывая ей лишние проценты роста за готовность - это во многом лотерея. На неделе подвисла судьба очередного дериватива - инвестиций в ЖК Стэнфорд. Кстати, нахваливаемых здесь одним из "ваших" (не будем ему устраивать публичную порку - он и сам в курсе)
kingkongovets написав: или сдавать его в аренду, он не приносит кэшфло
Может приносить. Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг
baraka написав:так-так, і який був його прогноз ? бо щось він мовчить...
от вам відпишу лаконічно: прогнозів не даю, слухаю розумних людей і роблю свої висновки. Щодо вас особисто, то мене не цікавить думка тих, кого я про це не запитую. От коли напишу, "барака", попросивши пораду, ваше право - ігнорувати чи порадити.
baraka, хоть одна растішка дала прогноз?
да, несколько человек дало прогноз по росту
кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
baraka написав: да, несколько человек дало прогноз по росту
кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $
jay2004 написав:Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки - сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.
смешное как с полными шароварами гамна этот картонный дурилка с самомнением на три порядка выше своих же умственных способнгстей заявляет "это не мое гамно". настоящий ватан. так дристать с каменным лицом
airmax78 написав:Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
а в Киеве прямо все в масках и по домам
В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках. ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.
Адесса самая адекватная. Она и прошлым летом ходила без масок. Как это повлияло на ОРЖН? А В Киеве, вы наверное из тех, кто не ездит в ОТ, не знает, как народ живет без масок)) Хоть через окна загляните.
baraka написав: да, несколько человек дало прогноз по росту
кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $
люди давали свій прогноз у абсолютних одиницях на певну дату
По альтернативам на сегодня: 1) Золото +34% (реальных ликвидных 34%, которые можно обратить в деньги за 5 минут, если покупка была в форме фьючерсов, или за пару часов, если в форме банковского золота); 2) Биткоин +290% (тоже реальных ликвидных, мгновенно обращаемых в деньги); 3) Корп. бонды украинских эмитентов +35-40% стоимость номинала и 10-11% годовых актуальной доходности (конкретных эмитентов не давал, поэтому данные по моему портфелю).
Что до поведения оппонентов - махровый остракизм. Инакомыслие нужно подавлять. Нашелся тут, понимаешь, баламут идиллии и спокойствия, заставляющий задумываться о будущей цене, когда покупать надо здесь и сейчас как рекомендуют "профессионалы"
Я стараюсь быть беспристрасным. Даже если мне лично это не выгодно. Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор".