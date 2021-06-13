Додано: Суб 24 лип, 2021 21:58

rjkz написав: Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор". Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор".

Так правильно, но сделать это непросто, если не сказать невозможно. Только сегодня меня провоцировали оскорблениями Конг, Первый, Прохожий, Стас, Либо, Трололо, плюс Джей, или Джек - я не запомнил. Полярные, но "ровные" дискуссии без оскорблений вели Натт, Максим и Хьюм - здесь и мой градус общения не был высоким. А вот Первый, Прохожий, Либо и Трололо даже не пытались вести диалог. Единственная цель их комментариев - оскорбить и унизить.Модератор при этом меня сам троллит, не отрицая этого. Никаких санкций к провокаторам применять не думает. Порой - даже не удаляет дерьмо, которое они выливают на меня (не на комментарии, не на оценки и прогнозы, а на меня лично).Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются, и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)