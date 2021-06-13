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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806680678068806980708071>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:33

  stas_rst написав:
  baraka написав:Боже мій, яка розумна людина!
Може й прогноз свій маєте ?

маю, звісно. Зрадіво навіть через рік обкакається, але буде доказувати, що це шоколадний шоколад.

лол. это железяка прогноз.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:35

  trololo написав:
  jay2004 написав:Пишу не часто - но Natt знатно 3,14дараснул зРадио. В точку, 100%. Для инфы: реальные сделки - сентябрь и декабрь 2020 года. Подорожание, на данный момент - 30-40%.


смешное как с полными шароварами гамна этот картонный дурилка с самомнением на три порядка выше своих же умственных способнгстей заявляет "это не мое гамно". настоящий ватан. так дристать с каменным лицом


Еще один тролль-провокатор вылез. Которого тоже не забанят за демонстративное нарушение правил, потому что это "свой сукин сын"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?

Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...


1. Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим. Я тоже что-то смотрю и мониторю. Немного и лениво.
2. Есть такой бородатый анекдот (ооочень старый)
" В первый раз попробовав в семейных отношениях виагру, условная француженка:
- Надо купить ящик этих таблеток.
Еврейка:
-надо-бы купить акций Пфайзера (кстати, актуально - да?"
Так и Серж, купив вовремя, скажем золото, мог-бы увеличить семейный капитал намного существенней, чем купив квартиру и сэкономив на аренде. Когда-то я получил мядальку (нафиг она нужна?) за пост, в котором приводил преимущества аренды перед покупкой своего. И я в этом уверен и сейчас. Даже в большей мере чем тогда. Иметь что-то на всякий случай в аренде (типа как ПФ) - шоб було, не отменяет того, что живя в условиях когда покупая вбухиваешь в бетон все что есть - не очень разумно. Не очень стандартный шаблон - верно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а может зрадио - это просто бототролль драгоновский для увеличения количества постов на форуме?
если он везде так срет, то очень похоже на то
ну вы шо так гнать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:49

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
а в Киеве прямо все в масках и по домам

В Киеве дисциплина на порядок выше. Хотя тоже начинают расслабляться. В ТРЦ уже неоднократно видел людей без масок. Хотя это, скорее, исключения. В Одессе исключения - люди в масках.
ПЦ в поездах. В Интерсити в своем вагоне в маске ехал я один.

Адесса самая адекватная. Она и прошлым летом ходила без масок. Как это повлияло на ОРЖН? :)
А В Киеве, вы наверное из тех, кто не ездит в ОТ, не знает, как народ живет без масок))
Хоть через окна загляните.

Самого адекватного одессита, антикарантинщика и антимасочника Вадима Чёрного в прошлом году похоронили. С тех пор у меня есть сомнения на счёт адекватности Одессы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим.

о, дошло, наконец
как в старом бородатом анекдоте: на третьи сутки зоркий глаз увидел, шо в камере нет одной стены
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?

Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...

Не можу пройти міма ))))

А що каже, Макс, твоя жінка стосовна бітка по 48 і так далі куе? :mrgreen:

зі. Проїзджав біля твого будинка нещодавно, бачив альпіністів... Молодці!
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:51

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?

Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...


1. Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим. Я тоже что-то смотрю и мониторю. Немного и лениво.
2. Есть такой бородатый анекдот (ооочень старый)
" В первый раз попробовав в семейных отношениях виагру, условная француженка:
- Надо купить ящик этих таблеток.
Еврейка:
-надо-бы купить акций Пфайзера (кстати, актуально - да?"
Так и Серж, купив вовремя, скажем золото, мог-бы увеличить семейный капитал намного существенней, чем купив квартиру и сэкономив на аренде. Когда-то я получил мядальку (нафиг она нужна?) за пост, в котором приводил преимущества аренды перед покупкой своего. И я в этом уверен и сейчас. Даже в большей мере чем тогда. Иметь что-то на всякий случай в аренде (типа как ПФ) - шоб було, не отменяет того, что живя в условиях когда покупая вбухиваешь в бетон все что есть - не очень разумно. Не очень стандартный шаблон - верно?

Да не все ЖИЛОЙ, а всей ЖИВОЙ. Понятно, что советская вторичка и угандошенный вильнолюдьми украинский кирпич такого роста не дали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:58

  rjkz написав:Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор".


Так правильно, но сделать это непросто, если не сказать невозможно. Только сегодня меня провоцировали оскорблениями Конг, Первый, Прохожий, Стас, Либо, Трололо, плюс Джей, или Джек - я не запомнил. Полярные, но "ровные" дискуссии без оскорблений вели Натт, Максим и Хьюм - здесь и мой градус общения не был высоким. А вот Первый, Прохожий, Либо и Трололо даже не пытались вести диалог. Единственная цель их комментариев - оскорбить и унизить.

Модератор при этом меня сам троллит, не отрицая этого. Никаких санкций к провокаторам применять не думает. Порой - даже не удаляет дерьмо, которое они выливают на меня (не на комментарии, не на оценки и прогнозы, а на меня лично).

Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются, и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:04

  zРадио написав:
  rjkz написав:Вас-же я неоднократно призывал к снижению градуса дискуссии и уважения к оппонентам. Если они этого не заслуживают - есть функция "игнор".


Так правильно, но сделать это непросто, если не сказать невозможно. Только сегодня меня провоцировали оскорблениями Конг, Первый, Прохожий, Стас, Либо, Трололо, плюс Джей, или Джек - я не запомнил. Полярные, но "ровные" дискуссии без оскорблений вели Натт, Максим и Хьюм - здесь и мой градус общения не был высоким. А вот Первый, Прохожий, Либо и Трололо даже не пытались вести диалог. Единственная цель их комментариев - оскорбить и унизить.

Модератор при этом меня сам троллит, не отрицая этого. Никаких санкций к провокаторам применять не думает. Порой - даже не удаляет дерьмо, которое они выливают на меня (не на комментарии, не на оценки и прогнозы, а на меня лично).

Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)

без дискусії, гілка помре.
Растішки будуть тільки один одному вилизувати до блиску яйця, але і це триватиме не довго.
Ціль булінга не ясна. Хіба що короткий розум.
flyman
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