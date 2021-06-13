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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:04
Libo написав: zРадио написав:
Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг
Продолжаешь попытки показаться умным? Мы уже твой ум увидели и оценили. Перечитай свои прогнозы. Неужели не стыдно?
продолжаешь какать, мистер г-но ?
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baraka
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:05
flyman написав: baraka написав:
да, несколько человек дало прогноз по росту
кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение
я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $
есть хочешь дать прогноз - то надо в баксах и по какому-то индексу (обычно по индексу бомбера) на конец 2021 и 2022 годов. Готов ?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08
zРадио написав:
Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку
почему? Я лично читаю Вас вдумчиво, а та компания печальна до зевоты. Почему Вам не безразлично их мнение?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:13
change_pm написав:
Не можу пройти міма ))))
А що каже, Макс, твоя жінка стосовна бітка по 48 і так далі куе?
зі. Проїзджав біля твого будинка нещодавно, бачив альпіністів... Молодці!
Иногда выгодно даже в 0.
Альпинисты моют фасад и окна. ОСББ працює.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:22
Natt написав: rjkz написав:
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки
Призывал, я выше приводила цитату. И были форумчане, которые отписывались, что вняли его совету. Теперь в шоке от того, как цены "обвалились".
Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"
Я не могу понять вот что - как вообще можно в таких вопросах полагаться на кого-бы то ни было? У любого могут быть как ошибки так и корыстные мотивы. Как у тех кто загоняет в бетон так и у тех кто отговаривает.
Кто мне виноват в моем пройпе 2008 года? Я! И больше никто. Если-бы я имел финансового консультанта и платил за его услуги - тогда вариант.
Я не разделяю ВСЕ что пишет зРадио, но и все отвергать не стану - есть правильные моменты. Равно как и у его оппонентов (особенно у Влада) есть много здравого, но есть моменты, с которыми я не аолностью согласен.
Опять-же есть вещи которые справедливы в близкой перспективе и ошибочны в лонг-тёрм. И наоборот.
К тому-же тут на ветке есть люди совершенно беззастенчиво загоняющие в бетон.
Как быть с теми ктр встрял в патриотику? Кого за причиндалы подвешивать?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:27
Grand Touring написав: zРадио написав:
Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку
почему? Я лично читаю Вас вдумчиво, а та компания печальна до зевоты. Почему Вам не безразлично их мнение?
согласен
нет смысла тратить своё время на постоянно какающих людей типа Либо.
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baraka
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:27
UA написав: rjkz написав:
Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:
1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.
Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.
3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующим
лордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?
Земля под индивидуальное строительство в правильных местах дала рост больше, чем квартиры. Операции с дроблением больших участков на мелкие оказались значительно прибыльнее Миракса.
Но это уже не пассивный доход лежа на диване.
По обвалу РН, у меня вопрос - когда именно он будет, а не будет ли он?
Совершенно верно, как-бы картина того что происходит вполне знакомая, вопрос когда и до какого уровня. И кто из тех кто в него не верит, успеет выскочить на падающем рынке.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 22:32
UA написав: airmax78 написав:
Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
1. Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?
2. Ну нету 40% роста всего привсего.
Есть рост пригодного под аренду.
Есть скупка стояками малометражной первички. Опять же пригодной под аренду (если достроят).
Что то подтянулось за этими сегментами, а большие квартиры в домах не первой свежести, остались на уровне 2017-2018.
Народ пошел в бетон и аренду из за оскорбительных ставок по депозитам
Боюсь, что "народ", не имеющий большого опыта, жестко обломится в аренде.
Но всем все пере$рет.
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rjkz
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