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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80678068806980708071>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:04

  Libo написав:
  zРадио написав:Есть биткоин-депозиты, есть стейкинг, есть биржевой лендинг


Продолжаешь попытки показаться умным? Мы уже твой ум увидели и оценили. Перечитай свои прогнозы. Неужели не стыдно? :?


продолжаешь какать, мистер г-но ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:05

  flyman написав:
  baraka написав:
да, несколько человек дало прогноз по росту

кстати, если судить по количеству прогнозов - то примерно поровну: 50 за рост 50 за падение

я за ріст, в грн., на рівні росту інфляції та середньої з.п. згідно Держстату, поки не почнеться підняття ставки ФРС. Далі або параплануєм або катапультуєм, в залежності від курсу грн до долара США, це щодо індексу (доміка чи бараки) цін КРЖН в перерахунку в $


есть хочешь дать прогноз - то надо в баксах и по какому-то индексу (обычно по индексу бомбера) на конец 2021 и 2022 годов. Готов ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08

  zРадио написав: Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку
почему? Я лично читаю Вас вдумчиво, а та компания печальна до зевоты. Почему Вам не безразлично их мнение?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:13

  change_pm написав:Не можу пройти міма ))))

А що каже, Макс, твоя жінка стосовна бітка по 48 і так далі куе? :mrgreen:

зі. Проїзджав біля твого будинка нещодавно, бачив альпіністів... Молодці!

Иногда выгодно даже в 0.
Альпинисты моют фасад и окна. ОСББ працює.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:15

  zРадио написав:Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются, и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)

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stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:16

  Grand Touring написав:
  zРадио написав: Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку
почему? Я лично читаю Вас вдумчиво, а та компания печальна до зевоты. Почему Вам не безразлично их мнение?

Присоединяюсь к мнению :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:22

  Natt написав:
  rjkz написав:2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки

Призывал, я выше приводила цитату. И были форумчане, которые отписывались, что вняли его совету. Теперь в шоке от того, как цены "обвалились".


Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"
Я не могу понять вот что - как вообще можно в таких вопросах полагаться на кого-бы то ни было? У любого могут быть как ошибки так и корыстные мотивы. Как у тех кто загоняет в бетон так и у тех кто отговаривает.
Кто мне виноват в моем пройпе 2008 года? Я! И больше никто. Если-бы я имел финансового консультанта и платил за его услуги - тогда вариант.

Я не разделяю ВСЕ что пишет зРадио, но и все отвергать не стану - есть правильные моменты. Равно как и у его оппонентов (особенно у Влада) есть много здравого, но есть моменты, с которыми я не аолностью согласен.
Опять-же есть вещи которые справедливы в близкой перспективе и ошибочны в лонг-тёрм. И наоборот.
К тому-же тут на ветке есть люди совершенно беззастенчиво загоняющие в бетон.
Как быть с теми ктр встрял в патриотику? Кого за причиндалы подвешивать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:27

  Grand Touring написав:
  zРадио написав: Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку
почему? Я лично читаю Вас вдумчиво, а та компания печальна до зевоты. Почему Вам не безразлично их мнение?


согласен

нет смысла тратить своё время на постоянно какающих людей типа Либо.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:27

  UA написав:
  rjkz написав:Смотрите, прежде чем пинать зРадио, давайте разберемся касательно цели покупки:
1. спекулятивная - купить воздух и переуступить до ввода в эксплуатацию.
Есть объекты которые подорожали, есть которые нет. А есть объекты Аркады, Укрбуда, Фундамента и ряд объектов, которые строятся со скоростью близкой к нулю, чем это закончится может - хз. Это довольно рисковый вид операций с недвигой...ой, пардон, с воздухом ...не думаю, что люди которые этим занимаются склонны доверять анонимным советчикам в Интернете. Это профессиональные перекупы. Поэтому, я не думаю, что кто-то из них пострадал от зРадио. Разве что им попался "лох" (сарьказьм), котрый отказался у них купить "для себя" начитавшись Вашего оппонента и они потратили время в поисках другого.
2. Покупка "для себя" - во-первых, зРадио не призывал откладывать такие покупки,а во-вторых, купив "для себя" не станешь ловить пик цен, ну разве что Максим в очередной раз решит, что его прелесть недостаточно идеальна, чтобы отказаться от профита. Так вот купить на растущем рынке можно, а быстро продать на обваливающемся - нет. Словить точку идеального входа и идеального выхода одновременно - архисложно. Поэтому если уж купил выгодно, то продать не на самом пике - разумно, а убиваться, что зафиксил не всю возможную прибыль - глупо. Таперь давайте разберемся с таким моментом - человек таки хотел купить для себя, но подумал, что фигли я дурней инвесторов и покупать перед обвалом. Подожду-ка я обещаного зРадио обвала. И тут два варианта - либо срок прогноза еще не наступил (на то он и прогноз, что событие наступает не сразу) либо надо уверовать в "вечный дорожай", что я-бы не назвал адекватным...по крайней мере в стране с такими рисками. Обвалы были и в 98 и в 2008 и в 2014. Кто сказал, что больше никогда? То есть, пинать зРадио вроде как не за что пока.
3. Покупка под аренду. Тут и многие оппоненты зРадио из числа лендлордов весьма осторожны с решением о покупке. А некоторые "бетонооптимисты" в этом году столкнулись с проблемами, о которых я предупреждал несколько лет назад и ситуация будет усугубляться. Я больше скажу, если зРадио отговорил кого-то из "чистильщиков обуви" лезть в это, то оказал услугу не только ему, но и уже практикующим :lol: лордам, приостановив сползание аренды в пропасть. Тут однозначный зачет.
Кроме того, если говорить о рисковых вариантах, то он предлагал таки альтернативу - не думаю, что вложившиеся в биток, золото или стокмаркет на данный момент заработали меньше счастливых обладателей дерривативов на может быть поставку концептуального овноблока.
Что я упустил?

Земля под индивидуальное строительство в правильных местах дала рост больше, чем квартиры. Операции с дроблением больших участков на мелкие оказались значительно прибыльнее Миракса.
Но это уже не пассивный доход лежа на диване.

По обвалу РН, у меня вопрос - когда именно он будет, а не будет ли он?


Совершенно верно, как-бы картина того что происходит вполне знакомая, вопрос когда и до какого уровня. И кто из тех кто в него не верит, успеет выскочить на падающем рынке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:32

  UA написав:
  airmax78 написав:Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...

1. Чем биткоин принципиально отличается от бетона (если это не единственная недвижимость)?
2. Ну нету 40% роста всего привсего.
Есть рост пригодного под аренду.
Есть скупка стояками малометражной первички. Опять же пригодной под аренду (если достроят).
Что то подтянулось за этими сегментами, а большие квартиры в домах не первой свежести, остались на уровне 2017-2018.
Народ пошел в бетон и аренду из за оскорбительных ставок по депозитам :mrgreen:


Боюсь, что "народ", не имеющий большого опыта, жестко обломится в аренде.
Но всем все пере$рет.
rjkz
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