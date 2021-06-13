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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8068806980708071>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь

агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:39

  kingkongovets написав:в качестве традиционного субботнего оффтопа
киевская велоинфраструктура

https://youtu.be/1Gc1sisKq9Y


На 5.10 это пиzдец

Пешеходы без печали.
Как то экспериментировал
Сколько метров тормозной путь от 30 км в час до полной остановки на сухом асфальте, но так чтоб самому не слететь.

Лучший результат 6 метров, это передним и задним и с юзом.
Кросс кантри.
Резина Continental, тормоза ободная Magura HS33.
В реальной ситуации, скорее всего меньше чем чем через 8 метров не остановлюсь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:По обвалу РН, у меня вопрос - когда именно он будет, а не будет ли он?
обвал будет. Угадать когда равносильно выигрышу в лотерею, критичная масса игроков должна осознать что недвижимость им больше не интересна. Что будет триггером и когда это случится не знает никто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:41

  rjkz написав:Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"


При чем тут для себя или не для себя? :shock:
Вопрос стоял так, цены будут расти или упадут?
Тот, кому ты подлизываешь весь год тут гадил, что будет обвал и грандиозный шухер. :!:
По факту цены выросли.
Всё вопрос с вами бездарями для нас закрыт. :P
И они начинают, для себя, не для себя и прочую х. Как будто для кого-то упали, а для кого-то выросли. Цены выросли для всех. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:в качестве традиционного субботнего оффтопа
киевская велоинфраструктура

https://youtu.be/1Gc1sisKq9Y


На 5.10 это пиzдец

Пешеходы без печали.
Как то экспериментировал
Сколько метров тормозной путь от 30 км в час до полной остановки на сухом асфальте, но так чтоб самому не слететь.

Лучший результат 6 метров, это передним и задним и с юзом.
Кросс кантри.
Резина Continental, тормоза ободная Magura HS33.
В реальной ситуации, скорее всего меньше чем чем через 8 метров не остановлюсь.

ого!
респект)
езжу в основном на швальбе джи ван и тормоза везде дисковые
я так канешна не наглею, но езжу тут часто, в т ч и сегодня
это жгут пацаны из каденс 90

зы: на 5.10 ничего особо экстремального - ты обычно видишь в зеркале глаза водилы тралика
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:48

  vitaliian написав:
  UA написав:По обвалу РН, у меня вопрос - когда именно он будет, а не будет ли он?
обвал будет. Угадать когда равносильно выигрышу в лотерею, критичная масса игроков должна осознать что недвижимость им больше не интересна. Что будет триггером и когда это случится не знает никто.

Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины.
ЖК Милос очень хорош.
Индикатор не такой интересный и динамичный как эйрмакс78, но опробован и 100% рабочий :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины.
для меня индикатор когда адекватные флетлорды начнут выходить из этого бизнеса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  UA написав:Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины.
для меня индикатор когда адекватные флетлорды начнут выходить из этого бизнеса.
тю, а как же индексы? графики?
чота ржу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:тю, а как же индексы? графики?
чота ржу
вы меня с кем то перепутали? бывает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:тю, а как же индексы? графики?
чота ржу
вы меня с кем то перепутали? бывает.
я вопрос задал - ты шо, полагаешься в таком важном деле на мнение практиков-дилетентов? а как же графики и прогнозы дорогостоящих аналитиков из акуллиардных компаний?
как можно так рисковать своей колясочной?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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