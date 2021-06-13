Додано: Суб 24 лип, 2021 22:41

rjkz написав: Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"

Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"

При чем тут для себя или не для себя?Вопрос стоял так,Тот, кому ты подлизываешь весь год тут гадил, что будет обвал и грандиозный шухер.По фактуВсё вопрос с вами бездарями для нас закрыт.И они начинают, для себя, не для себя и прочую х. Как будто для кого-то упали, а для кого-то выросли. Цены выросли для всех.