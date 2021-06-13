бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь
агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь
агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:39
На 5.10 это пиzдец
Пешеходы без печали.
Как то экспериментировал
Сколько метров тормозной путь от 30 км в час до полной остановки на сухом асфальте, но так чтоб самому не слететь.
Лучший результат 6 метров, это передним и задним и с юзом.
Кросс кантри.
Резина Continental, тормоза ободная Magura HS33.
В реальной ситуации, скорее всего меньше чем чем через 8 метров не остановлюсь.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:41
При чем тут для себя или не для себя?
Вопрос стоял так, цены будут расти или упадут?
Тот, кому ты подлизываешь весь год тут гадил, что будет обвал и грандиозный шухер.
По факту цены выросли.
Всё вопрос с вами бездарями для нас закрыт.
И они начинают, для себя, не для себя и прочую х. Как будто для кого-то упали, а для кого-то выросли. Цены выросли для всех.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:43
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ого!
респект)
езжу в основном на швальбе джи ван и тормоза везде дисковые
я так канешна не наглею, но езжу тут часто, в т ч и сегодня
это жгут пацаны из каденс 90
зы: на 5.10 ничего особо экстремального - ты обычно видишь в зеркале глаза водилы тралика
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:48
Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины.
ЖК Милос очень хорош.
Индикатор не такой интересный и динамичный как эйрмакс78, но опробован и 100% рабочий
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:55
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 24 лип, 2021 23:01
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я вопрос задал - ты шо, полагаешься в таком важном деле на мнение практиков-дилетентов? а как же графики и прогнозы дорогостоящих аналитиков из акуллиардных компаний?
как можно так рисковать своей колясочной?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 24 лип, 2021 23:02, всього редагувалось 1 раз.
|