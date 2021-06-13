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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 23:01
vitaliian написав: UA написав:
Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины.
для меня индикатор когда адекватные флетлорды начнут выходить из этого бизнеса
.
как это отслеживаете ?
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baraka
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:02
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.
PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...
1. Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим. Я тоже что-то смотрю и мониторю. Немного и лениво.
2. Есть такой бородатый анекдот (ооочень старый)
" В первый раз попробовав в семейных отношениях виагру, условная француженка:
- Надо купить ящик этих таблеток.
Еврейка:
-надо-бы купить акций Пфайзера (кстати, актуально - да?"
Так и Серж, купив вовремя, скажем золото, мог-бы увеличить семейный капитал намного существенней, чем купив квартиру и сэкономив на аренде. Когда-то я получил мядальку (нафиг она нужна?) за пост, в котором приводил преимущества аренды перед покупкой своего. И я в этом уверен и сейчас. Даже в большей мере чем тогда. Иметь что-то на всякий случай в аренде (типа как ПФ) - шоб було, не отменяет того, что живя в условиях когда покупая вбухиваешь в бетон все что есть - не очень разумно. Не очень стандартный шаблон - верно?
Да не все ЖИЛОЙ, а всей ЖИВОЙ. Понятно, что советская вторичка и угандошенный вильнолюдьми украинский кирпич такого роста не дали.
А-а!
А это типа только творения никонова?
А нет мысли, что развернув маркетинговую компанию (признаю, удачную), они сами рисуют ценники, а остальные подтягиваются? Но как это говорит о закономерности рынка? Вот Маск одним чихом может поднять до небес одни активы и уронить другие. Но это проходящее.
Я когда-то разогнал несколько тем и заработал на этом, пока не появились конкуренты и не угробили все это. Но я не сопротивлялся - уходил в другое.
То есть, были периоды на нишевом рынке Украины, когда от меня одного пошел тренд. Как пошел так и ушел. Но кое кто решил, что это надолго и завис с товарными остатками, которые потом нафиг никому не нужны стали.
"живой" (животворящий
) овноблок станет рано или поздно в один ряд с "украинским кирпичом". Те, кто сейчас делает покупку "для себя", через 10 лет увидят, что продав морально уставший концептутрацептив они потеряют намного больше, чем купив УЖЕ немодный (без этой мишуровой ценовой пены) "украинский кирпич" и ему подобное. Думать надо головой, а не эмоциями.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:05
vitaliian написав:
для меня индикатор когда адекватные флетлорды начнут выходить из этого бизнеса.
разве что в мир иной. Флетлорд - это судьба. На словах могут выходить.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:09
kingkongovets написав:
я вопрос задал - ты шо, полагаешься в таком важном деле на мнение практиков-дилетентов? а как же графики и прогнозы дорогостоящих аналитиков из акуллиардных компаний?
как можно так рисковать своей колясочной?
ты наверное колясочник если тебя волнуют какие то воображаемые колясочные о которых я не в курсе и честно не желаю знать.
Согласен или не согласен с zРадио я написал уже давно обозвав статистиков статистами.
4 дня гадить на форуме о том кто с чем согласен или несогласен это ваша работа, а не моя. Выполняйте её качественно, если ничего другого не умеете.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 24 лип, 2021 23:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:11
UA написав:
Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины
Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете
Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.
Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...
kingkongovets написав:
бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь
агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:19
baraka написав:
как это отслеживаете ?
здесь есть три флетлорда которых я не ловил на лжи. Имен не называю, собственно из-за них я тут и сижу. Остальные бредни читаю как развлечение.
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