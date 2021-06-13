Додано: Суб 24 лип, 2021 23:02

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.

PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил... Так, ерунду упустили - рост на 40+% всей живой недвиги с момента оглашения прогноза. Больше пинать не за что.PS Представляю, приходит условный Сергей домой, жена ему: тут мне квартиру предлагают, может купим? А он ей: ты знаешь, я наши деньги в биткоины вложил...



1. Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим. Я тоже что-то смотрю и мониторю. Немного и лениво.

2. Есть такой бородатый анекдот (ооочень старый)

" В первый раз попробовав в семейных отношениях виагру, условная француженка:

- Надо купить ящик этих таблеток.

Еврейка:

-надо-бы купить акций Пфайзера (кстати, актуально - да?"

Так и Серж, купив вовремя, скажем золото, мог-бы увеличить семейный капитал намного существенней, чем купив квартиру и сэкономив на аренде. Когда-то я получил мядальку (нафиг она нужна?) за пост, в котором приводил преимущества аренды перед покупкой своего. И я в этом уверен и сейчас. Даже в большей мере чем тогда. Иметь что-то на всякий случай в аренде (типа как ПФ) - шоб було, не отменяет того, что живя в условиях когда покупая вбухиваешь в бетон все что есть - не очень разумно. Не очень стандартный шаблон - верно? 1. Максим, реально, НЕТ 40% роста ВСЕЙ жилой недвиги. Допускаю что есть объекты с таким ростом или даже бОльшим. Я тоже что-то смотрю и мониторю. Немного и лениво.2. Есть такой бородатый анекдот (ооочень старый)" В первый раз попробовав в семейных отношениях виагру, условная француженка:- Надо купить ящик этих таблеток.Еврейка:-надо-бы купить акций Пфайзера (кстати, актуально - да?"Так и Серж, купив вовремя, скажем золото, мог-бы увеличить семейный капитал намного существенней, чем купив квартиру и сэкономив на аренде. Когда-то я получил мядальку (нафиг она нужна?) за пост, в котором приводил преимущества аренды перед покупкой своего. И я в этом уверен и сейчас. Даже в большей мере чем тогда. Иметь что-то на всякий случай в аренде (типа как ПФ) - шоб було, не отменяет того, что живя в условиях когда покупая вбухиваешь в бетон все что есть - не очень разумно. Не очень стандартный шаблон - верно?

Да не все ЖИЛОЙ, а всей ЖИВОЙ. Понятно, что советская вторичка и угандошенный вильнолюдьми украинский кирпич такого роста не дали. Да не все ЖИЛОЙ, а всей ЖИВОЙ. Понятно, что советская вторичка и угандошенный вильнолюдьми украинский кирпич такого роста не дали.

А-а!А это типа только творения никонова?А нет мысли, что развернув маркетинговую компанию (признаю, удачную), они сами рисуют ценники, а остальные подтягиваются? Но как это говорит о закономерности рынка? Вот Маск одним чихом может поднять до небес одни активы и уронить другие. Но это проходящее.Я когда-то разогнал несколько тем и заработал на этом, пока не появились конкуренты и не угробили все это. Но я не сопротивлялся - уходил в другое.То есть, были периоды на нишевом рынке Украины, когда от меня одного пошел тренд. Как пошел так и ушел. Но кое кто решил, что это надолго и завис с товарными остатками, которые потом нафиг никому не нужны стали."живой" (животворящий) овноблок станет рано или поздно в один ряд с "украинским кирпичом". Те, кто сейчас делает покупку "для себя", через 10 лет увидят, что продав морально уставший концептутрацептив они потеряют намного больше, чем купив УЖЕ немодный (без этой мишуровой ценовой пены) "украинский кирпич" и ему подобное. Думать надо головой, а не эмоциями.