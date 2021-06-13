zРадио написав:

UA написав: Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины

kingkongovets написав: бетон - зло

все в биткоэн!

на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада

и на акциях файзера тож никада

и на золоте

и на овгз

ветку можно закрывать, карочь



агония обвалишек на последней стадии принятия реалий бетон - зловсе в биткоэн!на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никадаи на акциях файзера тож никадаи на золотеи на овгзветку можно закрывать, карочьагония обвалишек на последней стадии принятия реалий

Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяетеНе знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд