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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 23:34
Libo написав: rjkz написав:
Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"
При чем тут для себя или не для себя?
Вопрос стоял так, цены будут расти или упадут?
Тот, кому ты подлизываешь весь год тут гадил, что будет обвал и грандиозный шухер.
По факту цены выросли.
Всё вопрос с вами бездарями для нас закрыт.
И они начинают, для себя, не для себя и прочую х. Как будто для кого-то упали, а для кого-то выросли. Цены выросли для всех.
Я и не расчитывал, что твой мозг в состоянии осмыслить написанное.
Как устанешь сам у себя подлизывать - начинай сушить, иначе может пожелтеть и отвалиться.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:41
zРадио написав: UA написав:
Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины
Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете
Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.
Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...
kingkongovets написав:
бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь
агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд
Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.
Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж")
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:46
baraka написав: vitaliian написав: baraka написав:
как это отслеживаете ?
здесь есть три флетлорда которых я не ловил на лжи. Имен не называю, собственно из-за них я тут и сижу. Остальные бредни читаю как развлечение.
хм, а как вы страхуетесь от таких сценариев:
1) если они сольются, но не скажут ?
2) если они сольются, но скажут с лагом ?
3) если они сольются, но при этом они "ждали" покупателя, скажем, 6-12 месяцев ? Будет ли у вас это время на поиск (особенно, если тренд начнёт идти вниз) ?
ps: думаю, что они - только часть ваших индикаторов
Если ВДРУГ я в том числе -вычеркивайте. Я сливаться не буду ни при каких сценариях кроме семейных. Уже объяснял почему.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:47
zРадио написав:
Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются, и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)
Нам без тебя трудно будет искать тот навоз, который ты сюда тянешь с разных помоек. Твой бред еще полезен и тем, что надо делать всё наоборот.
Про безлимитное терпение решай вопрос со своим командованием, тем более, ты тут спалился. Я б на его месте с тебя вообще погоны сорвал перед строем и уволил как бесперпективного для дальнейшего прохождения службы.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 00:16
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Додано: Нед 25 лип, 2021 04:52
rjkz написав: zРадио написав:
Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете
Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.
Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...
kingkongovets написав:
бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь
агония обвалишек на последней стадии принятия реалий
Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд
Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.
Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж")
Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу.
Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 05:16
Кстати, верный индикатор того, что цены сильно выросли (сильно - это на десятки %%), это то, что ветку покинул один из самых экзальтированных участников - Сомилитарк. Серьёзная потеря в армии фанатов лосика-полтосика. Но остались UA и Флай - они мне забыть о нем не дадут.
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