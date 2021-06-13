RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8070807180728073>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:34

  Libo написав:
  rjkz написав:Может Вы что-то нашли, я регулярно замечал его мнение касательно "для себя"


При чем тут для себя или не для себя? :shock:
Вопрос стоял так, цены будут расти или упадут?
Тот, кому ты подлизываешь весь год тут гадил, что будет обвал и грандиозный шухер. :!:
По факту цены выросли.
Всё вопрос с вами бездарями для нас закрыт. :P
И они начинают, для себя, не для себя и прочую х. Как будто для кого-то упали, а для кого-то выросли. Цены выросли для всех. 8)


Я и не расчитывал, что твой мозг в состоянии осмыслить написанное.
Как устанешь сам у себя подлизывать - начинай сушить, иначе может пожелтеть и отвалиться.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6007 раз.
Подякували: 3109 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:41

  zРадио написав:
  UA написав:Обвал точно произойдет после того как Зрадио на семейном совете примет решение купить квартиру в конце Троещины


Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете :mrgreen: Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.

Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...

  kingkongovets написав:бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь

агония обвалишек на последней стадии принятия реалий


Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд


Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.
Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж")
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6007 раз.
Подякували: 3109 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:46

  baraka написав:
  vitaliian написав:
  baraka написав:как это отслеживаете ?
здесь есть три флетлорда которых я не ловил на лжи. Имен не называю, собственно из-за них я тут и сижу. Остальные бредни читаю как развлечение.


хм, а как вы страхуетесь от таких сценариев:
1) если они сольются, но не скажут ?
2) если они сольются, но скажут с лагом ?
3) если они сольются, но при этом они "ждали" покупателя, скажем, 6-12 месяцев ? Будет ли у вас это время на поиск (особенно, если тренд начнёт идти вниз) ?

ps: думаю, что они - только часть ваших индикаторов :)


Если ВДРУГ я в том числе -вычеркивайте. Я сливаться не буду ни при каких сценариях кроме семейных. Уже объяснял почему.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6007 раз.
Подякували: 3109 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:47

  zРадио написав:Не реагировать на провокации в таких условиях можно разве что покинув ветку, чего провокаторы и добиваются, и чего я не хочу им дарить, хоть терпение тоже не безлимитное)


Нам без тебя трудно будет искать тот навоз, который ты сюда тянешь с разных помоек. Твой бред еще полезен и тем, что надо делать всё наоборот. 8)
Про безлимитное терпение решай вопрос со своим командованием, тем более, ты тут спалился. Я б на его месте с тебя вообще погоны сорвал перед строем и уволил как бесперпективного для дальнейшего прохождения службы. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10047
З нами з: 14.11.11
Подякував: 397 раз.
Подякували: 4247 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 00:16

70 м за 230 куе в доме 1935го года на шелковичной
https://www.facebook.com/groups/5755501 ... 6791528193
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9290
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 04:52

  rjkz написав:
  zРадио написав:Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете :mrgreen: Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.

Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...

  kingkongovets написав:бетон - зло
все в биткоэн!
на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада
и на акциях файзера тож никада
и на золоте
и на овгз
ветку можно закрывать, карочь

агония обвалишек на последней стадии принятия реалий


Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд


Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.
Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж")

Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу.
Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.
airmax78
 
Повідомлень: 39211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 05:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, верный индикатор того, что цены сильно выросли (сильно - это на десятки %%), это то, что ветку покинул один из самых экзальтированных участников - Сомилитарк. Серьёзная потеря в армии фанатов лосика-полтосика. Но остались UA и Флай - они мне забыть о нем не дадут.
airmax78
 
Повідомлень: 39211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:14

  airmax78 написав:Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу.
Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.


1.Как говорила Фаина Раневская, "Мужчины, как автобусы, всегда придет следующий".
Нечего вздыхать про хаос. Ни для аренды ни для себя он не торт. Для спекуляции - не все0ли равно какое д.мо перепродать?
2.Если кто-то сделал покупку 10-летия, то я в начале 00-х сделал покупки столетия? окститесь, кроме этого есть и другие радости жизни.)))
3. Внимательно перечитайте пост про вариации толкования прогнозов зРадио.
Какой из вариантов покупки он помешал ВАМ сделать? Или какой вариант я не предусмотрел?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6007 раз.
Подякували: 3109 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:18

  baraka написав: если они сольются, но при этом они "ждали" покупателя, скажем, 6-12 месяцев ? Будет ли у вас это время на поиск (особенно, если тренд начнёт идти вниз) ?

Подходящие мне помещение я куплю без разницы на дне или на пике. Я цены отслеживаю во вторую очередь, меня больше интересует доходность. Недвижимость не мой основной доход, а небольшая прибавка к нему. Ждать покупателя 6-12 месяцев как по мне норм, я некоторые ненужные вещи 3 года на олх продавал, конечно за 5 копеек можно было гораздо быстрее слить.
  airmax78 написав:это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной,
типа он один этим страдает, здесь таких большинство.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7961
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 2100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:21

  airmax78 написав:Кстати, верный индикатор того, что цены сильно выросли (сильно - это на десятки %%), это то, что ветку покинул один из самых экзальтированных участников - Сомилитарк. Серьёзная потеря в армии фанатов лосика-полтосика. Но остались UA и Флай - они мне забыть о нем не дадут.


Ну, потеря полтинника -это сугубо ВАША фантазия. Я с 1991 года не имел депозитов, но я не рву себе волосы, что я что-то там потерял. вы на голосухе помимо минуса на цене поимели плюс на аренде. так-что нет там полтоса.
какой-то минус может и есть, но потеря денег - не самое страшное, что может случиться в жизни. тем более, что уже скоро 10 лет этой истории.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11909
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6007 раз.
Подякували: 3109 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 8070807180728073>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3698389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.