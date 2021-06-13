Додано: Нед 25 лип, 2021 04:52

rjkz написав: zРадио написав: Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяете Не знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.



Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...



kingkongovets написав: бетон - зло

все в биткоэн!

на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никада

и на акциях файзера тож никада

и на золоте

и на овгз

ветку можно закрывать, карочь



агония обвалишек на последней стадии принятия реалий бетон - зловсе в биткоэн!на бетоне можно пролететь, на биткоэне - никадаи на акциях файзера тож никадаи на золотеи на овгзветку можно закрывать, карочьагония обвалишек на последней стадии принятия реалий



Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд Мне тут долго доказывали, что моя Минская - выселки, а вы на Трою определяетеНе знаю, что может заставить. Разве что "жизнь дала трещину, и я переселился на Троещину". Но отведи, конечно, судьба.Тем более, меня как раз упрекают в отсутствии гибкости. Мол, как смеет он не менять свой прогноз на падение, если за окном рост... Так что не рекомендую что-то измерять таким индикатором. Может в сторону хваленой Сермили посмотрю. Но все равно не ранее обвала...Параноидальная вера в любой отдельный актив до добра не доведет. Подтверждений тому много - и депозитчики всяких Дельта-банков, и донецкие лорды с десятком квартир в одних руках, и любители выборочных ЦБ аля Enron, Theranos, или аргентинский суверенный бонд



Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.

Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж") Это не злой подкол был. Тут в доисторические времена был обвалист захар, который после ряда лет обвализма купил однушку на Милославской 2.Естати, Максим тоже не одноразово был обвалистом до момента покупок, потом переобувался. "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (к\ф "Гараж")

Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу.Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.