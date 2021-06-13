rjkz написав:

А-а!А это типа только творения никонова?А нет мысли, что развернув маркетинговую компанию (признаю, удачную), они сами рисуют ценники, а остальные подтягиваются? Но как это говорит о закономерности рынка? Вот Маск одним чихом может поднять до небес одни активы и уронить другие. Но это проходящее.Я когда-то разогнал несколько тем и заработал на этом, пока не появились конкуренты и не угробили все это. Но я не сопротивлялся - уходил в другое.То есть, были периоды на нишевом рынке Украины, когда от меня одного пошел тренд. Как пошел так и ушел. Но кое кто решил, что это надолго и завис с товарными остатками, которые потом нафиг никому не нужны стали."живой" (животворящий) овноблок станет рано или поздно в один ряд с "украинским кирпичом". Те, кто сейчас делает покупку "для себя", через 10 лет увидят, что продав морально уставший концептутрацептив они потеряют намного больше, чем купив УЖЕ немодный (без этой мишуровой ценовой пены) "украинский кирпич" и ему подобное. Думать надо головой, а не эмоциями.