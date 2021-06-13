Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу. Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.
Макс, чекаю на закінчення ремонту, і рішення, що не ідеал - пора продавати. Це буде запізнілим індикатором розвороту тренду, так як в тебе "запалювання з лагом".
rjkz написав:А-а! А это типа только творения никонова? А нет мысли, что развернув маркетинговую компанию (признаю, удачную), они сами рисуют ценники, а остальные подтягиваются? Но как это говорит о закономерности рынка? Вот Маск одним чихом может поднять до небес одни активы и уронить другие. Но это проходящее. Я когда-то разогнал несколько тем и заработал на этом, пока не появились конкуренты и не угробили все это. Но я не сопротивлялся - уходил в другое. То есть, были периоды на нишевом рынке Украины, когда от меня одного пошел тренд. Как пошел так и ушел. Но кое кто решил, что это надолго и завис с товарными остатками, которые потом нафиг никому не нужны стали.
"живой" (животворящий ) овноблок станет рано или поздно в один ряд с "украинским кирпичом". Те, кто сейчас делает покупку "для себя", через 10 лет увидят, что продав морально уставший концептутрацептив они потеряют намного больше, чем купив УЖЕ немодный (без этой мишуровой ценовой пены) "украинский кирпич" и ему подобное. Думать надо головой, а не эмоциями.