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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8070807180728073

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:54

  airmax78 написав:Я и сейчас обвалист. К Зрадио у меня одна претензия: это нормально иметь свою аргументированную позицию. Не вполне нормально навязывать её остальным в качестве единственно верной, а тех кто не согласен - отправлять в вечернюю школу.
Потому что как бы тут не прикалывались, а люди слушают и куда более глупые советы, не подкреплённые графиками. У меня был момент в апреле 2020, когда я уже думал отказаться от начала ремонтных работ и в самом деле сливаться. Но понаблюдав тогда за рынком и за одним из посетителей этого форума, который именно в апреле, сделал "покупку десятилетия", когда Зрадио рассуждал тут о том, что быстрый обвал на 20-40% для рынка будет гораздо лучше затяжного падения (сценарий роста не рассматривался от слова совсем) - я решил что не все так однозначно и вместо продажи начал ремонт и докупил кладовку. Жалею, что не купил однуху в Уно Сити. Мог бы покрыть себе %%50 стоимости ремонта.

Макс, чекаю на закінчення ремонту, і рішення, що не ідеал - пора продавати.
Це буде запізнілим індикатором розвороту тренду, так як в тебе "запалювання з лагом".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ченж_пм поскромнічав, і запостив про Київ в іншій темі

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5267712#p5267712

і відосік зрадливий про кількість грошей та фантиків і розвиток економіки,
попереджую, це не Кухар
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5267704#p5267704


просто +78 грн. до рахунку за е.е., три чашки кави .

Тренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.

До речі, а що там твориться?



Someone Created A Fire Near Chernobyl & Just Increased The Radiation Levels 16 Times Above Normal
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 лип, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:31

  rjkz написав:А-а!
А это типа только творения никонова?
А нет мысли, что развернув маркетинговую компанию (признаю, удачную), они сами рисуют ценники, а остальные подтягиваются? Но как это говорит о закономерности рынка? Вот Маск одним чихом может поднять до небес одни активы и уронить другие. Но это проходящее.
Я когда-то разогнал несколько тем и заработал на этом, пока не появились конкуренты и не угробили все это. Но я не сопротивлялся - уходил в другое.
То есть, были периоды на нишевом рынке Украины, когда от меня одного пошел тренд. Как пошел так и ушел. Но кое кто решил, что это надолго и завис с товарными остатками, которые потом нафиг никому не нужны стали.

"живой" (животворящий :mrgreen: ) овноблок станет рано или поздно в один ряд с "украинским кирпичом". Те, кто сейчас делает покупку "для себя", через 10 лет увидят, что продав морально уставший концептутрацептив они потеряют намного больше, чем купив УЖЕ немодный (без этой мишуровой ценовой пены) "украинский кирпич" и ему подобное. Думать надо головой, а не эмоциями.

Как то hume писал что в UNIT Home межквартирные стены делают из вот такого блочка
https://gazobloki-ukriany.ibud.ua/ru/co ... 0%BA%D0%B8
3-4 куе метр?
Айтишный рай?
Ну-ну :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:38

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да уж, странный выбор. не уверен например по звуку, что эта шляпа прям уж лучше газоблока.

кстати, вот такбличка интересная. по ней выбрал себе внутренние стены в доме 15 см D500
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