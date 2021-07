Додано: Нед 25 лип, 2021 08:06

ченж_пм поскромнічав, і запостив про Київ в іншій теміі відосік зрадливий про кількість грошей та фантиків і розвиток економіки,попереджую, це не Кухарпросто +78 грн. до рахунку за е.е., три чашки кави .там ще і про очікуваний ПДВ на нерухомістьТренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.До речі, а що там твориться?Someone Created A Fire Near Chernobyl & Just Increased The Radiation Levels 16 Times Above Normal