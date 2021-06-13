Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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trololo написав:UA да уж, странный выбор. не уверен например по звуку, что эта шляпа прям уж лучше газоблока.
кстати, вот такбличка интересная. по ней выбрал себе внутренние стены в доме 15 см D500
У меня внутрикомнатные или Д400 - 300мм (они же несущие) или гипсокартон на профиле в два слоя с каждой стороны с заполнением ватой. В минимальный санитарный норматив для межкомнатных перегородок 47 ДБ должен вписаться. В новостройках межкомнатные из газоблока почти полностью сносил и ставил из гипсокартона. Свои планировочные решения тоже причина. Ну и квартиранты тоже люди. Соседи что под лордизм, что под себя ставили газик Д300 - 80 мм. Могли бы просто шторку повесить
В сравнении с Позняки 4А это гигантский шаг вперед. В том что никоновские архытекторы превысили санитарные нормы по плотности застройки раза в два-три даже не сомневаюсь.
панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу
В нашем климате панорамные окна на всю стену это окна от доктора Менгеле. Максу очень нравится. Правда он ещё не жил в квартире с такими окнами.