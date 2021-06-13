RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8072807380748075>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:28

  flyman написав:
Тренд понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.


Того же мнения. Не просто Киев, а большой и противоречивый Киев. Как Мумбай. Приезжающее население будет селиться на окраинах города.
Grand Touring
 
Повідомлень: 801
З нами з: 23.03.20
Подякував: 275 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:30

  trololo написав:UA
да уж, странный выбор. не уверен например по звуку, что эта шляпа прям уж лучше газоблока.

кстати, вот такбличка интересная. по ней выбрал себе внутренние стены в доме 15 см D500
Зображення

У меня внутрикомнатные или Д400 - 300мм (они же несущие) или гипсокартон на профиле в два слоя с каждой стороны с заполнением ватой.
В минимальный санитарный норматив для межкомнатных перегородок 47 ДБ должен вписаться.
В новостройках межкомнатные из газоблока почти полностью сносил и ставил из гипсокартона.
Свои планировочные решения тоже причина.
Ну и квартиранты тоже люди.
Соседи что под лордизм, что под себя ставили газик Д300 - 80 мм.
Могли бы просто шторку повесить :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 19.07.08
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:36

  Grand Touring написав:
  flyman написав:
Тренд понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.


Того же мнения. Не просто Киев, а большой и противоречивый Киев. Как Мумбай. Приезжающее население будет селиться на окраинах города.


имхо, будеттолькодорожать...з периодическими падениями (1998, 2008, 2014...2022? :) )
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 21.04.20
Подякував: 211 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sergikkc007 написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:
Тренд понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.


Того же мнения. Не просто Киев, а большой и противоречивый Киев. Как Мумбай. Приезжающее население будет селиться на окраинах города.


имхо, будеттолькодорожать...з периодическими падениями (1998, 2008, 2014...2022? :) )
… а вы будете только молодеть
жизнь то не бесконечная, во все окна возможностей не влезешь, поэтому иногда приходится пробивать стены
лбом как правило
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9293
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:45

  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

В сравнении с Позняки 4А это гигантский шаг вперед.
В том что никоновские архытекторы превысили санитарные нормы по плотности застройки раза в два-три даже не сомневаюсь.
UA
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 19.07.08
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:45

  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

что именно там молодежного?
Варшавский только с бассейном https://lun.ua/uk/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1 ... 1%96%D1%82
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Ромасик
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 30.03.15
Подякував: 463 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

В сравнении с Позняки 4А это гигантский шаг вперед.
В том что никоновские архытекторы превысили санитарные нормы по плотности застройки раза в два-три даже не сомневаюсь.
панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют
но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает
про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лип, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9293
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:50

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

что именно там молодежного?
Варшавский только с бассейном https://lun.ua/uk/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1 ... 1%96%D1%82
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...

У Никонова маркетологи круче, эффективнее.
UA
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 19.07.08
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:53

  kingkongovets написав:панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют
но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает
про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу

В нашем климате панорамные окна на всю стену это окна от доктора Менгеле.
Максу очень нравится. Правда он ещё не жил в квартире с такими окнами.
UA
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 19.07.08
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:54

  kingkongovets написав:жизнь то не бесконечная, во все окна возможностей не влезешь, поэтому иногда приходится пробивать стены
лбом как правило
разрушая стены сознания нужно быть осторожным,они могут быть несущими
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8072807380748075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3698504
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241293
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.