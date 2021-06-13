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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:01
flyman написав: baraka написав: flyman написав:
якщо введуть ПДВ на нерухомість, то як його буде враховано в індексах?
прогноз із ПДВ, чи без ПДВ?
а індекси?
муха, моя реакция на твой вопрос такая же, если бы к тебе пришёл покупан на твой цоколь и спросил "ваша хотелка включает НДС" ?
покупка на споті, чи форвард?
по моєму, питання резонне, так як індекс буде у 2022 чи 2023 році, а що він включатиме, хз. Ти відповісти не можеш. Я ж намагаюсь уточнити деталі юзер-сторі
муха, выдыхай, ажайла здесь нет.
индекс (на бомбере) - это интегральная оценка хотелок продавцов. Туда включёно всё: и возможный будущий НДС, и повышение тарифов и возможная газовая война и, пуйло, и даже потенциальный крах доллара)
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:13
Ромасик написав:
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
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