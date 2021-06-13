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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8072807380748075

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:01

  flyman написав:
  baraka написав:
  flyman написав:якщо введуть ПДВ на нерухомість, то як його буде враховано в індексах?
прогноз із ПДВ, чи без ПДВ?
а індекси?


муха, моя реакция на твой вопрос такая же, если бы к тебе пришёл покупан на твой цоколь и спросил "ваша хотелка включает НДС" ?

покупка на споті, чи форвард?
по моєму, питання резонне, так як індекс буде у 2022 чи 2023 році, а що він включатиме, хз. Ти відповісти не можеш. Я ж намагаюсь уточнити деталі юзер-сторі


муха, выдыхай, ажайла здесь нет.

индекс (на бомбере) - это интегральная оценка хотелок продавцов. Туда включёно всё: и возможный будущий НДС, и повышение тарифов и возможная газовая война и, пуйло, и даже потенциальный крах доллара)

не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:13

  Ромасик написав:Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...

Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
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