Додано: Нед 25 лип, 2021 10:33

flyman написав: Тренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.

Тренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.

Флай, у меня большие сомнения, что ты живешь в Украине. Больше похоже на то, что служишь в одной роте с зрадистом в Ольгино, очень давно в Украине не был и совершенно не понимаешь обстановку.О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве. В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило. У некоторых богатеньких в Киеве квартирки уже есть, чтоб остановиться или в виде инвестиции.Жаждущих ломануться в Киев там не встречал, хотя там есть интересующиеся пристроить в Киеве свое бабло. О Киеве думают только молодые и амбициозные, с хорошим образованием или люмпен-молодняк на доставку пицы.Зато именно в этом году впервые встретил много людей, которые серьезно задумываются переместиться наоборот из Киева за окружную. Это понятно, заставил открыть глаза и задуматься над этим ковид.ЗЫ Сочуствую вашему ротному. Два полных провала за два дня!