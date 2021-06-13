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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:01
flyman написав: baraka написав: flyman написав:
якщо введуть ПДВ на нерухомість, то як його буде враховано в індексах?
прогноз із ПДВ, чи без ПДВ?
а індекси?
муха, моя реакция на твой вопрос такая же, если бы к тебе пришёл покупан на твой цоколь и спросил "ваша хотелка включает НДС" ?
покупка на споті, чи форвард?
по моєму, питання резонне, так як індекс буде у 2022 чи 2023 році, а що він включатиме, хз. Ти відповісти не можеш. Я ж намагаюсь уточнити деталі юзер-сторі
муха, выдыхай, ажайла здесь нет.
индекс (на бомбере) - это интегральная оценка хотелок продавцов. Туда включёно всё: и возможный будущий НДС, и повышение тарифов и возможная газовая война и, пуйло, и даже потенциальный крах доллара)
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:13
Ромасик написав:
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:27
UA написав: Ромасик написав:
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
С гаражей можно стартануть дрон
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:33
flyman написав:
Тренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.
Флай, у меня большие сомнения, что ты живешь в Украине. Больше похоже на то, что служишь в одной роте с зрадистом в Ольгино, очень давно в Украине не был и совершенно не понимаешь обстановку.
О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве. В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило. У некоторых богатеньких в Киеве квартирки уже есть, чтоб остановиться или в виде инвестиции.
Жаждущих ломануться в Киев там не встречал, хотя там есть интересующиеся пристроить в Киеве свое бабло. О Киеве думают только молодые и амбициозные, с хорошим образованием или люмпен-молодняк на доставку пицы.
Зато именно в этом году впервые встретил много людей, которые серьезно задумываются переместиться наоборот из Киева за окружную. Это понятно, заставил открыть глаза и задуматься над этим ковид.
ЗЫ Сочуствую вашему ротному. Два полных провала за два дня!
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:43
UA написав: Ромасик написав:
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
Когда дроны начнут переносить людей, там можно будет сделать парковку. Сейчас никто не думает где он будет парковать такой гаджет, а будущее не за горами.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:46
UA написав: kingkongovets написав:
панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют
но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает
про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу
В нашем климате панорамные окна на всю стену это окна от доктора Менгеле.
Максу очень нравится. Правда он ещё не жил в квартире с такими окнами.
Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:49
airmax78 написав:
Я и сейчас обвалист.
Любой инвестор в душе капельку обвалист.
И это правильно.
На фондовом рынке акции тоже периодически обваливаются. Купил за $100, завтра они рухнули на $20, но послезавтра взлетели до $300.
Выводы для рн:
1. После бурного роста падение может остановиться на отметке выше предыдущих хаёв. Значит ты уже выиграл.
2. За падением обязательно следует рост.
3. Если купил квартиру для себя, твоим самым большим бонусом сегодня есть не её текущая стоимость, а моральное удовлетворение от сбывшейся мечты и достойных условий жизни.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:53
airmax78 написав:Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
и в летнюю жару и в зимние морозы
в видовой квартире с видом не на юг/юго-запад их присутствие еще оправдано, но в фт и в фк2 это просто дань моде и красивой картинке, в фк2 бываю часто и люди там уже в шоке
ну и дождички нынешние с ветерком боковым могут преподнести сюрприз - вон фриз о таких случаях рассказывал, да я и от других о них слышал
стеклянные стены - это канешна модно и красиво, но в итоге геморно, дорого и некомфортно
ну вы еще поймете)
зы: в дореволюционных домах еще и на толщине стен не экономили, кстати
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 25 лип, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:55
vitaliian написав: UA написав:
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
Когда дроны начнут переносить людей, там можно будет сделать парковку. Сейчас никто не думает где он будет парковать такой гаджет, а будущее не за горами.
Киеву скоро понадобятся аэродромы для малой авиации. Паны будут летать на работу на своих самолетиках и вертолетах. Я уже рассказывал, что утром небо над Вашингтоном кишит самолетиками, а в Нью-Йорке у финансового центра вертолетами. Это джентльмены спешат на работу. Мы уже тоже на пороге этого. Располагаю соответствующей информацией.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:55
baraka написав:
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ
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