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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:57
Libo написав: flyman написав:
Тренд слуг понятєн: безкрайні поля ГМО соняшника, рапсу та кукурудзи + Київ. Тому будєттокодорожать поки за окружною не лишиться нікого, як в зоні відчудження.
Флай, у меня большие сомнения, что ты живешь в Украине. Больше похоже на то, что служишь в одной роте с зрадистом в Ольгино, очень давно в Украине не был и совершенно не понимаешь обстановку.
О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве. В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило. У некоторых богатеньких в Киеве квартирки уже есть, чтоб остановиться или в виде инвестиции.
Жаждущих ломануться в Киев там не встречал, хотя там есть интересующиеся пристроить в Киеве свое бабло. О Киеве думают только молодые и амбициозные, с хорошим образованием или люмпен-молодняк на доставку пицы.
Зато именно в этом году впервые встретил много людей, которые серьезно задумываются переместиться наоборот из Киева за окружную. Это понятно, заставил открыть глаза и задуматься над этим ковид.
ЗЫ Сочуствую вашему ротному. Два полных провала за два дня!
все що за окружною, можеш вважати, що людей там нема, і я там не живу,
головне що кавалірки мої в Києво в пішій доступності до ШРТ здорожчають відносно МХЗ ще на 5% в USD, барака зафіксував прогноз
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:00
airmax78 написав: UA написав: kingkongovets написав:
панорамные окна тоже в нашем климате и при этой плотности застройки комфорта жизни явно не добавляют
но выглядит четенько, картинка сама себя продает, пипл хавает
про транспортный затык и его дальнейшие перспективы в связи с дальнейшей застройкой веника ваще молчу
В нашем климате панорамные окна на всю стену это окна от доктора Менгеле.
Максу очень нравится. Правда он ещё не жил в квартире с такими окнами.
Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
в ізбах склили (якщо не чорнове пічне опалення) бичим міхуром, мабуть це його граничний розмір.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:01
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:02
Libo написав: airmax78 написав:
Я и сейчас обвалист.
Любой инвестор в душе капельку обвалист.
И это правильно.
На фондовом рынке акции тоже периодически обваливаются. Купил за $100, завтра они рухнули на $20, но послезавтра взлетели до $300.
Выводы для рн:
1. После бурного роста падение может остановиться на отметке выше предыдущих хаёв. Значит ты уже выиграл.
2. За падением обязательно следует рост.
3. Если купил квартиру для себя, твоим самым большим бонусом сегодня есть не её текущая стоимость, а моральное удовлетворение от сбывшейся мечты и достойных условий жизни.
хаї КРЖН уже побили піки 2008? чи тільки 2013, чи не побили, уважно слухаєм практика Лібо і записуєм.
з.і.
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
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flyman
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:06
Libo написав: vitaliian написав: UA написав:
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
Когда дроны начнут переносить людей, там можно будет сделать парковку. Сейчас никто не думает где он будет парковать такой гаджет, а будущее не за горами.
Киеву скоро понадобятся аэродромы для малой авиации. Паны будут летать на работу на своих самолетиках и вертолетах. Я уже рассказывал, что утром небо над Вашингтоном кишит самолетиками, а в Нью-Йорке у финансового центра вертолетами. Это джентльмены спешат на работу. Мы уже тоже на пороге этого. Располагаю соответствующей информацией.
Libo, Вы очень недооцениваете Киев и, судя по всему, низкого мнения о нас, украинцах. В Киеве УЖЕ очень хорошо, и мы, успешные украинцы, УЖЕ живём счастливой, богатой, и благополучной жизнью. А вы нас постоянно кормите каким-то масонским светлым будущим и нищебродскими обицянками. Хватит оскорблять прекрасную, успешную Украину и нас, благополучных украинцев.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 25 лип, 2021 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:10
Libo написав:О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве.
В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило.
Утверждение натыкается на интересный факт - цена единички в Виннице - 22 тыс.у.е, а в Киеве 100500 тыс. у.е.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13
sergikkc007 написав: Libo написав:О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве.
В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило.
Утверждение натыкается на интересный факт - цена единички в Виннице - 22 тыс.у.е, а в Киеве 100500 тыс. у.е.
Какие продукты в Виннице вкуснее, самогон что ли?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 25 лип, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:23
flyman написав:
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30
flyman написав: baraka написав:
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
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