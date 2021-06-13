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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:32
Libo написав: flyman написав:
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать.
воно чорніє, нє?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:33
baraka написав: flyman написав: baraka написав:
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
виходить так
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:35
flyman написав: Libo написав: flyman написав:
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать.
воно чорніє, нє?
Очень просто за этим следить.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:37
flyman написав: baraka написав:
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
виходить так
спс, принято
ps: приветствую в рядах обвалишек
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