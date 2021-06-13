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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8074807580768077

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:32

  Libo написав:
  flyman написав:як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?


Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать. 8)

воно чорніє, нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:33

  baraka написав:
  flyman написав:
  baraka написав:не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек

ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ


на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?

виходить так
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:35

  flyman написав:
  Libo написав:
  flyman написав:як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?


Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать. 8)

воно чорніє, нє?


Очень просто за этим следить. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:37

  flyman написав:
  baraka написав:
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?

виходить так


спс, принято

ps: приветствую в рядах обвалишек
baraka
 
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