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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30
flyman написав: baraka написав:
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:32
Libo написав: flyman написав:
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать.
воно чорніє, нє?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:33
baraka написав: flyman написав: baraka написав:
не трать моё и своё время, просто скажи: я зас%ал сделать прогноз, как и большинство растишек
ок, на 1.1.22 +5% в $ до МХЗ
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
виходить так
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:34
airmax78 написав:
Готовимся к новой волне эпидемии. В Одессе вообще все на все забили. В ресторанах, магазинах, и т.д. считанные люди в масках. Народу толпы везде.
В Харькове та же картина
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:35
flyman написав: Libo написав: flyman написав:
як там інвестиції в фамільне сєрєбро? скільки Х?
Пока в 2-3 раза. При этом не портится и не киснет. Хорошая защита от инфляции. Хай себе лежит. Продолжаю накапливать.
воно чорніє, нє?
Очень просто за этим следить.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:37
flyman написав: baraka написав:
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
виходить так
спс, принято
ps: приветствую в рядах обвалишек
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baraka
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:25
baraka написав: flyman написав: baraka написав:
на 31 марта 2020 года индекс был 1202 $ долл за м2
сейчас индекс 1386 (поднялся от МХЗ на 15%)
поднятие на 5% от МХЗ - это 1262, то есть, к 1.1.22 он должен опуститься.
всё верно ?
виходить так
спс, принято
ps: приветствую в рядах обвалишек
яких обвалішек?
ріст відносно МХЗ 5% в нікомунепотрібному!
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flyman
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:28
flyman написав: baraka написав:
спс, принято
ps: приветствую в рядах обвалишек
яких обвалішек?
ріст відносно МХЗ 5% в нікомунепотрібному!
рост относительно МХЗ, но падение относительно текущих уровней
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:40
На фоне того безумия, что я вижу на левом берегу, это кажется совсем недорого. Учитывая район, дёшево я бы сказал.
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:12
Faceless написав:
На фоне того безумия, что я вижу на левом берегу, это кажется совсем недорого. Учитывая район, дёшево я бы сказал.
у каждого района есть свои поклонники
но вот шо касается "безумия" - я в сегменте, который мониторю, вижу рост в районе 25 проц, 30 даже не будет
это имеются в виду цены продаж вторички и готовой первички, цены котлованов выросли тоже, но там все слишком мутно и нерепрезентативно, шоп давать какие то оценки в процентах, плюс тактика продажников спихнуть на старте по низким ценам в основном неликвиды, а центряки и лучшее нежилое придержать до максималочки, не дает возможности говорить о чем то определенно
аренда не выросла
выставил на продажу пару объектов, жду начала продаж в нескольких интересующих меня проектах, покупаю и продаю, большой привет кристаллболам на букву п с их прогнозами, каждому как грицца свое
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