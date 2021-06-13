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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:13
sergikkc007 написав: Libo написав:О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве.
В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило.
Утверждение натыкается на интересный факт - цена единички в Виннице - 22 тыс.у.е, а в Киеве 100500 тыс. у.е.
Рынок недвижимости в Киеве = рынок труда в Киеве
В общем и целом Винницкая недвижимость недооцененный актив.
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
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UA
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:14
UA написав:
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:27
kingkongovets написав: UA написав:
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?
Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве.
В Виннице расположен свой большой медуниверситет.
Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.
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UA
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:29
Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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Унуноктий
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:37
kingkongovets написав:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
Государственными медуслугами давно не пользуюсь. Что касается украинской приватной медицины, то она не хуже американской. Я тут уже подробно об этом рассказывал. Моя приватная стоматология в Киеве на голову выше обычной американской. Но мои собутыльники уже ездят лечить зубы в Полтаву, говорят там еще лучше и дешевле.
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Libo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:38
Унуноктий написав:
Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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продавай те що більш не потрібне, або те що має більше ризиків (менший ступінь готовності)
Як на мене в Оранжа гірша локація
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flyman
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:40
UA написав:
Рынок недвижимости в Киеве = рынок труда в Киеве
В общем и целом Винницкая недвижимость недооцененный актив.
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
Таких "модных" и "недооцененных" мест в Украине от Луцка до Лисичанска
А на счет рынка труда, вы правы...ну и пузырь еще...
kingkongovets написав: UA написав:
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?
ага, возле цветущего (зеленого) Днепра, рядом с Трипольской ТЕЦ - пусть здоровье поправляют
а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.
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sergikkc007
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