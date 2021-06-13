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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 80748075807680778078>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:13

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:О какой зоне отчуждения за окружной ты говоришь?
Я этим летом плотно посетил Полтаву и Винницу. Там жизнь комфортнее, чем в Киеве. В Виннице в центре дороги и тротуары пылесосят и моют с мылом. Везде такая же цивилизация, как и в Киеве. Чистота для города идеальная. Жизнь намного дешевле, экологичнее и спокойнее. Продукты лучше и вкуснее. Дороги отличные, три часа и в Киеве, если приспичило.


Утверждение натыкается на интересный факт - цена единички в Виннице - 22 тыс.у.е, а в Киеве 100500 тыс. у.е.

Рынок недвижимости в Киеве = рынок труда в Киеве
В общем и целом Винницкая недвижимость недооцененный актив.
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:14

  UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.


в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник :mrgreen:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:27

  kingkongovets написав:
  UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.


в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник :mrgreen:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?

Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве.
В Виннице расположен свой большой медуниверситет.
Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:37

  kingkongovets написав:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?


Государственными медуслугами давно не пользуюсь. Что касается украинской приватной медицины, то она не хуже американской. Я тут уже подробно об этом рассказывал. Моя приватная стоматология в Киеве на голову выше обычной американской. Но мои собутыльники уже ездят лечить зубы в Полтаву, говорят там еще лучше и дешевле. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:38

  Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

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продавай те що більш не потрібне, або те що має більше ризиків (менший ступінь готовності)

Як на мене в Оранжа гірша локація
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:40

  UA написав:Рынок недвижимости в Киеве = рынок труда в Киеве
В общем и целом Винницкая недвижимость недооцененный актив.
Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.

Таких "модных" и "недооцененных" мест в Украине от Луцка до Лисичанска :mrgreen:
А на счет рынка труда, вы правы...ну и пузырь еще...

  kingkongovets написав:
  UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.

в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник :mrgreen:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?

ага, возле цветущего (зеленого) Днепра, рядом с Трипольской ТЕЦ - пусть здоровье поправляют :mrgreen:
а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:41

  Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

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Похоже, вопрос риторический. Чисто похвастаться профитом)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

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Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:46

  UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.


Я на родину в Полтаву. А в родовом селе на Псле поместье. Все в Киеве и дом под Киевом оставлю. Буду наведываться, когда заскучаю за движухой, на шопинг и по медицинским вопросам.
Кто сидит на пенсии в эту жару в загазованном и раскаленном Киеве? :shock:
Нах это нужно. :o
Libo
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