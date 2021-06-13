Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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Ничего не продавать, а взять потребительский кредит и сделать ремонт. Всё окупится.
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Ничего не продавать, а взять потребительский кредит и сделать ремонт. Всё окупится.
навіщо споживчий кредит? чому не ломбард?
якщо брати в борг, то ліпше вже іпотеку, банки дають іпотечні кредити на ремонт нерухомості
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Обе локации плохие и при перенасыщении рынка аренды рискуют остаться пустыми. Но Оранж хуже. Продать Оранж
UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.
в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник а если серьезно - шо там в виннице с медициной? на уровне киевской? рили?
Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве. В Виннице расположен свой большой медуниверситет. Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.
знакомый временно работает в виннице, лечит сейчас там зубы практически бесплатно - привозит материалы купленные в киевской клинике без наценки, а тамошний стоматолог не берет с него за работу грит работа в виннице стоит копейки, а материалы дорогие но вообще стоматология - еще далеко не вся медицина, очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр чудес не бывает
sergikkc007 написав:ага, возле цветущего (зеленого) Днепра, рядом с Трипольской ТЕЦ - пусть здоровье поправляют а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.
ага - предложи лучше перенаселенный ирпень с отключающимся светом? вышгород, с его зеленым морем? может бровары, или борисполь? боярка, или чабаны? вишневое? имхо украинка выигрывает у всех, но вот к самой идее переселяться на старость в ебеня отношусь крайне скептически
зы: ирпень, кстати ну и в чем прикол тут жить кроме цены?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лип, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр чудес не бывает
Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.
UA написав:Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве. В Виннице расположен свой большой медуниверситет. Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.
знакомый временно работает в виннице, лечит сейчас там зубы практически бесплатно - привозит материалы купленные в киевской клинике без наценки, а тамошний стоматолог не берет с него за работу грит работа в виннице стоит копейки, а материалы дорогие но вообще стоматология - еще далеко не вся медицина, очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр чудес не бывает
Знающие люди утверждают, что квалификация узких специалистов в Виннице значительно выше, чем Киеве. Местные дорожат своей репутацией в отличии от Киева.