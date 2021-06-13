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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8075807680778078>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:47

  Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

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Ничего не продавать, а взять потребительский кредит и сделать ремонт. Всё окупится.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:49

  sergikkc007 написав:а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.


О пенсии надо задумываться задолго до пенсионного возраста и готовиться заранее. На пенсию надо идти, когда у тебя к ней уже все готово. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:51

  artlife написав:
  Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Ничего не продавать, а взять потребительский кредит и сделать ремонт. Всё окупится.

навіщо споживчий кредит?
чому не ломбард?

якщо брати в борг, то ліпше вже іпотеку, банки дають іпотечні кредити на ремонт нерухомості
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:52

  Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Обе локации плохие и при перенасыщении рынка аренды рискуют остаться пустыми. Но Оранж хуже. Продать Оранж
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:52

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.


О пенсии надо задумываться задолго до пенсионного возраста и готовиться заранее. На пенсию надо идти, когда у тебя к ней уже все готово. :idea:

я не знав, що Лібо дозволяє мені вийти на пенсію, в мене все готово, тільки чомусь не хочеться, як Успіх - забити на все і на рибалку бухати
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:54

  UA написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Предвижу моду на переселение киевских пенсионеров например на Вишенку в Винницу.


в украинку - реально лучший на сегодня киевский город-спутник :mrgreen:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
на уровне киевской? рили?

Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве.
В Виннице расположен свой большой медуниверситет.
Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.


знакомый временно работает в виннице, лечит сейчас там зубы практически бесплатно - привозит материалы купленные в киевской клинике без наценки, а тамошний стоматолог не берет с него за работу
грит работа в виннице стоит копейки, а материалы дорогие
но вообще стоматология - еще далеко не вся медицина, очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:00

Якби Уня не написав, я б іне помітив, що в гуглмепс теж є Юмористи :

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імені Кулеби :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sergikkc007 написав:ага, возле цветущего (зеленого) Днепра, рядом с Трипольской ТЕЦ - пусть здоровье поправляют :mrgreen:
а еще в Обуховском районе рынок дорогой - не для большинства пенсионеров.


ага - предложи лучше
перенаселенный ирпень с отключающимся светом?
вышгород, с его зеленым морем?
может бровары, или борисполь?
боярка, или чабаны? вишневое?
имхо украинка выигрывает у всех, но вот к самой идее переселяться на старость в ебеня отношусь крайне скептически

зы: ирпень, кстати
ну и в чем прикол тут жить кроме цены?
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Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лип, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает

Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.

Ну и Пирогова.

https://vokl.org/
Был внутри. Все на очень высоком уровне.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:14

  kingkongovets написав:
  UA написав:Стоматология прилично дешевле при лучшем качестве, чем в Киеве.
В Виннице расположен свой большой медуниверситет.
Те кто в курсе, говорят проблем с квалифицированным медперсоналом и диагностикой нет.


знакомый временно работает в виннице, лечит сейчас там зубы практически бесплатно - привозит материалы купленные в киевской клинике без наценки, а тамошний стоматолог не берет с него за работу
грит работа в виннице стоит копейки, а материалы дорогие
но вообще стоматология - еще далеко не вся медицина, очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает

Знающие люди утверждают, что квалификация узких специалистов в Виннице значительно выше, чем Киеве.
Местные дорожат своей репутацией в отличии от Киева.
UA
 
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