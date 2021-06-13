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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:15
Hotab написав: kingkongovets написав:
очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает
Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.
Ну и Пирогова. Был внутри. Все на очень высоком уровне.
моим родителям 84 и 75, у каждого куча проблем со здоровьем и с тем шо такое современная медицина я сталкиваюсь практически каждый день, под ними машина с водителем и неограниченный бюджет, при том шо в знакомых у отца масса светил медицины
очень сильно сомневаюсь, шо все шо они получают в киеве они могут получить в украине где то еще
не слышал шоп лечить онко, или делать операции на сердце ездили бы в провинцию
есть вещи и подороже киевской стоматологии
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:20
kingkongovets написав: Hotab написав: kingkongovets написав:
очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает
Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.
Ну и Пирогова. Был внутри. Все на очень высоком уровне.
моим родителям 84 и 75, у каждого куча проблем со здоровьем и с тем шо такое современная медицина я сталкиваюсь практически каждый день, под ними машина с водителем и неограниченный бюджет, при том шо в знакомых у отца масса светил медицины
очень сильно сомневаюсь, шо все шо они получают в киеве они могут получить в украине где то еще
не слышал шоп лечить онко, или делать операции на сердце ездили бы в провинцию
есть вещи и подороже киевской стоматологии
Касательно онко Киев вообще без альтернатив, если не считать забугор. Может, с некоторой натяжкой, Харьков, но и то сомнительно. Кировоградский центр ещё есть, но там ценник неадекватный вообще
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:32
Faceless
а хирургия?
любая - шо кардио, шо микрохурургия глаза, шо полостная, шо травматология - шоп чему то в ней научиться надо работать с лучшими и практиковать под их надзором, это все есть в виннице потому шо там летный вмкц и мединститут пирогова? да ладно
я очень хорошо знаю кого щас выпускают мединституты
имхо все мифы о более лучшей медицине вне киева основаны в первую очередь на низких ценах и общей незажранности провинциальных врачей
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:37
Damien написав:
Обе локации плохие и при перенасыщении рынка аренды рискуют остаться пустыми. Но Оранж хуже. Продать Оранж
+1. медовый имеет хоть какой то потанцевал, оранж вряд ли. надо фиксировать профит
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trololo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:49
kingkongovets написав:
мединститут пирогова
Я о областной клинической имени Пирогова. Был внутрях. "Европа". Но лечиться к счастью не приходилось.
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Hotab
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:01
Hotab написав: kingkongovets написав:
мединститут пирогова
Я о областной клинической имени Пирогова. Был внутрях. "Европа". Но лечиться к счастью не приходилось.
ну круто если так
в киевской клинике амосова условия канешна глубоко совковые, но зато много и успешно практикующие врачи
в институте рака тоже далеко не европа
но и туда и туда едут со всей страны
то же касается и центра микрохирургии глаза в медгородке
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kingkongovets
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