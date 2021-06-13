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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:15
Hotab написав: kingkongovets написав:
очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает
Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.
Ну и Пирогова. Был внутри. Все на очень высоком уровне.
моим родителям 84 и 75, у каждого куча проблем со здоровьем и с тем шо такое современная медицина я сталкиваюсь практически каждый день, под ними машина с водителем и неограниченный бюджет, при том шо в знакомых у отца масса светил медицины
очень сильно сомневаюсь, шо все шо они получают в киеве они могут получить в украине где то еще
не слышал шоп лечить онко, или делать операции на сердце ездили бы в провинцию
есть вещи и подороже киевской стоматологии
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:20
kingkongovets написав: Hotab написав: kingkongovets написав:
очень сомневаюсь шоп там было диагностическое оборудования уровня киевского, то же и с онкологами, кардиологами, хорошими хирургами и пр
чудес не бывает
Там не чудеса, а просто ВМКЦ летный. Где летчиков и единственного космонавта трясут (трясли) . Там комерция давно выстроена на законной основе. База там хорошая. Как врачи - хз. Я предпочитал прятать от них свои мелкие моменты.
Ну и Пирогова. Был внутри. Все на очень высоком уровне.
моим родителям 84 и 75, у каждого куча проблем со здоровьем и с тем шо такое современная медицина я сталкиваюсь практически каждый день, под ними машина с водителем и неограниченный бюджет, при том шо в знакомых у отца масса светил медицины
очень сильно сомневаюсь, шо все шо они получают в киеве они могут получить в украине где то еще
не слышал шоп лечить онко, или делать операции на сердце ездили бы в провинцию
есть вещи и подороже киевской стоматологии
Касательно онко Киев вообще без альтернатив, если не считать забугор. Может, с некоторой натяжкой, Харьков, но и то сомнительно. Кировоградский центр ещё есть, но там ценник неадекватный вообще
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:32
Faceless
а хирургия?
любая - шо кардио, шо микрохурургия глаза, шо полостная, шо травматология - шоп чему то в ней научиться надо работать с лучшими и практиковать под их надзором, это все есть в виннице потому шо там летный вмкц и мединститут пирогова? да ладно
я очень хорошо знаю кого щас выпускают мединституты
имхо все мифы о более лучшей медицине вне киева основаны в первую очередь на низких ценах и общей незажранности провинциальных врачей
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:37
Damien написав:
Обе локации плохие и при перенасыщении рынка аренды рискуют остаться пустыми. Но Оранж хуже. Продать Оранж
+1. медовый имеет хоть какой то потанцевал, оранж вряд ли. надо фиксировать профит
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trololo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:49
kingkongovets написав:
мединститут пирогова
Я о областной клинической имени Пирогова. Был внутрях. "Европа". Но лечиться к счастью не приходилось.
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Hotab
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:01
Hotab написав: kingkongovets написав:
мединститут пирогова
Я о областной клинической имени Пирогова. Был внутрях. "Европа". Но лечиться к счастью не приходилось.
ну круто если так
в киевской клинике амосова условия канешна глубоко совковые, но зато много и успешно практикующие врачи
в институте рака тоже далеко не европа
но и туда и туда едут со всей страны
то же касается и центра микрохирургии глаза в медгородке
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:41
Унуноктий написав:
Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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если без продажи никак сливай Оранж
ИМХО у Медового лучше перспективы на будущее
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:49
kingkongovets написав:
зы: ирпень, кстати
ну и в чем прикол тут жить кроме цены?
Надеюсь, это туман
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55
Faceless написав: kingkongovets написав:
зы: ирпень, кстати
ну и в чем прикол тут жить кроме цены?
Надеюсь, это туман
туман, да)
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kingkongovets
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Додано: Нед 25 лип, 2021 16:15
Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
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Унуноктий
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