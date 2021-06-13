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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 16:54
Унуноктий написав: Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Тогда имхо правильно говорят, лучше слить Оранж, и, возможно, и авто, вторую однушку довести до кондиции и тогда уже заканчивать ремонт
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:01
Унуноктий написав: Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
це називається відкусити більше, чим можеш ковтнути .. жадність
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flyman
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:06
flyman
Да, Мух, с жареным луком и тёщиными закатками такие фокусы с откусыванием и проглотом не проходют
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барабашов
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:29
kingkongovets написав:Faceless
а хирургия?
любая - шо кардио, шо микрохурургия глаза, шо полостная, шо травматология - шоп чему то в ней научиться надо работать с лучшими и практиковать под их надзором, это все есть в виннице потому шо там летный вмкц и мединститут пирогова? да ладно
я очень хорошо знаю кого щас выпускают мединституты
имхо все мифы о более лучшей медицине вне киева основаны в первую очередь на низких ценах и общей незажранности провинциальных врачей
может уже достаточно оффтопа???
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Прохожий
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:54
flyman написав: Унуноктий написав:
Faceless написав:[quote="Унуноктий"]Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
це називається відкусити більше, чим можеш ковтнути .. жадність[/quote]Почему? У меня есть что продавать. Даже продав одну машину уже отдаю больше половины долгов. А не все долги у меня краткосрочные.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
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Унуноктий
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:13
Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Это называется кассовый разрыв.
Представите, тут бах... и внезапно кризис, обвал...
Кредитор паникует... требует срочно вернуть долг.
За Медовый дают 10куе, Оранж забит досками.
Это не для слабонервных ходить на просмотры квартир в кризисные распродажи.
Шучу, шучу.
Правильней перекредитоваться и спать спокойно.
Рост бетона все равно все проценты перекроет. Правда?
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UA
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:14
Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно.
Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
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ИМХО ошибочное решение
есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится
сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно
мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу
кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)
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