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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:06
flyman
Да, Мух, с жареным луком и тёщиными закатками такие фокусы с откусыванием и проглотом не проходют
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:29
kingkongovets написав:Faceless
а хирургия?
любая - шо кардио, шо микрохурургия глаза, шо полостная, шо травматология - шоп чему то в ней научиться надо работать с лучшими и практиковать под их надзором, это все есть в виннице потому шо там летный вмкц и мединститут пирогова? да ладно
я очень хорошо знаю кого щас выпускают мединституты
имхо все мифы о более лучшей медицине вне киева основаны в первую очередь на низких ценах и общей незажранности провинциальных врачей
может уже достаточно оффтопа???
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Додано: Нед 25 лип, 2021 17:54
flyman написав: Унуноктий написав:
Faceless написав:[quote="Унуноктий"]Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
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це називається відкусити більше, чим можеш ковтнути .. жадність[/quote]Почему? У меня есть что продавать. Даже продав одну машину уже отдаю больше половины долгов. А не все долги у меня краткосрочные.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
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Унуноктий
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:13
Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Это называется кассовый разрыв.
Представите, тут бах... и внезапно кризис, обвал...
Кредитор паникует... требует срочно вернуть долг.
За Медовый дают 10куе, Оранж забит досками.
Это не для слабонервных ходить на просмотры квартир в кризисные распродажи.
Шучу, шучу.
Правильней перекредитоваться и спать спокойно.
Рост бетона все равно все проценты перекроет. Правда?
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UA
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:14
Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно.
Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
ИМХО ошибочное решение
есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится
сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно
мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу
кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)
Отправлено с моего NOKIA3310 через Tapatalk
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:07
Libo написав: kingkongovets написав:
а если серьезно - шо там в виннице с медициной?
Государственными медуслугами давно не пользуюсь. Что касается украинской приватной медицины, то она не хуже американской. Я тут уже подробно об этом рассказывал. Моя приватная стоматология в Киеве на голову выше обычной американской. Но мои собутыльники уже ездят лечить зубы в Полтаву, говорят там еще лучше и дешевле.
1. Украинская приватная медицина хорошо лечит сопли. Причем одни лучше другие хуже. Я пользуюсь Медикомом и плевался от Добробута. Что-то серьезное - не думаю.
2. Из того, что имел дело (2 раза) и чем остался доволен на 100500% - Исида. Но есть слухи, что качество немного снизилось.
3. Американская частная медицина - это как повезет с врачем, но возможности на порядки выше любых украинских. Если говорить о государственной - это где-то чуть выше геостационарной орбиты по сравнению с Украиной, если говорить о профильных центрах, которые лечат серьезные и страшные болезни - далекий космос, где-то...туманность Андромеды знаешь? Вот чуть правее и сразу за углом. К сожалению, я все это знаю, а не догадки. Геммор со страховками - это да, одни берут одни страховки и не берут другие, потом наоборот. Самые крутые центры могут брать только одну-две страховки, как правило не массовые, а оплату кэшем не возьмут, хоть миллион предлагай. В госгоспиталях еще можно нарваться на невнимательный персонал, особенно в эмерженси. Ну и часто бывает отношение пофигистское, в сильно загруженных госпиталях такой ковейер и наплывы, что койки стоят в коридорах (это я все еще про эмерженси). Зубы дороговастенько, а страховки обычно не покрывают.
Желаю чтобы оно никому не понадобилось, но...в Украине лучше не болеть.
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rjkz
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:16
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
и в летнюю жару и в зимние морозы
в видовой квартире с видом не на юг/юго-запад их присутствие еще оправдано, но в фт и в фк2 это просто дань моде и красивой картинке, в фк2 бываю часто и люди там уже в шоке
ну и дождички нынешние с ветерком боковым могут преподнести сюрприз - вон фриз о таких случаях рассказывал, да я и от других о них слышал
стеклянные стены - это канешна модно и красиво, но в итоге геморно, дорого и некомфортно
ну вы еще поймете)
зы: в дореволюционных домах еще и на толщине стен не экономили, кстати
в дореволюционных домах не экономили на отоплении)
Современные технологии в общем дорого, но позволяют добиться низкой теплопроводности окон - заполнение аргоном, напыления, профиля 80-90 мм. Не знаю, как было до революции
Стены тоже - 15 см минваты = 1 м кирпича по теплопроводности.
Но панорамные окна, соглашусь, имеют смысл, когда это первая линия вида на океан, или хотя бы на заросший русановский канал. Или высокие этажи и вокруг никого.
При возможности выбора (как в Славутиче) смотрю на квартиры с меньшими окнами. Там еще и кондиционер перед панорамным окном разместили. А. Архиматика.
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Ромасик
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:21
Мизантрóп написав: UA написав: Ромасик написав:
Если бы показал еще подлет со стороны соседних хрущей...
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
С гаражей можно стартануть дрон
я имел в виду улицу Щербакова (или как его). Там оч много хрущевок и приятный контингент, с которым интелигентным ит-шникам нужно будет каждый вечер, прогуливаясь от метро, контактировать.
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Ромасик
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:22
Libo написав: vitaliian написав: UA написав:
Там же взлетная полоса завода Антонова.
Никоконовские маркетологи не дали разрешение летать на секретным для всех не киевлян объектом.
Когда дроны начнут переносить людей, там можно будет сделать парковку. Сейчас никто не думает где он будет парковать такой гаджет, а будущее не за горами.
Киеву скоро понадобятся аэродромы для малой авиации. Паны будут летать на работу на своих самолетиках и вертолетах. Я уже рассказывал, что утром небо над Вашингтоном кишит самолетиками, а в Нью-Йорке у финансового центра вертолетами. Это джентльмены спешат на работу. Мы уже тоже на пороге этого. Располагаю соответствующей информацией.
оно уже над Днепром кишит. Радуйтесь, что над другими частями Киева летать запрещено
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:28
Прохожий написав: Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно.
Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
ИМХО ошибочное решение
есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится
сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно
мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу
кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)
Отправлено с моего NOKIA3310 через Tapatalk
На втором этаже у меня стяжка, штукатурка и подшит потолок. Из грязного только плитка в большом санузле. Остальное обои и полы они не грязные работы. Метр пока не понимаю. Но недешево.
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Унуноктий
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