Додано: Нед 25 лип, 2021 19:07

Libo написав: kingkongovets написав:

а если серьезно - шо там в виннице с медициной?

а если серьезно - шо там в виннице с медициной?



Государственными медуслугами давно не пользуюсь. Что касается украинской приватной медицины, то она не хуже американской. Я тут уже подробно об этом рассказывал. Моя приватная стоматология в Киеве на голову выше обычной американской. Но мои собутыльники уже ездят лечить зубы в Полтаву, говорят там еще лучше и дешевле. Государственными медуслугами давно не пользуюсь. Что касается украинской приватной медицины, то она не хуже американской. Я тут уже подробно об этом рассказывал. Моя приватная стоматология в Киеве на голову выше обычной американской. Но мои собутыльники уже ездят лечить зубы в Полтаву, говорят там еще лучше и дешевле.

1. Украинская приватная медицина хорошо лечит сопли. Причем одни лучше другие хуже. Я пользуюсь Медикомом и плевался от Добробута. Что-то серьезное - не думаю.2. Из того, что имел дело (2 раза) и чем остался доволен на 100500% - Исида. Но есть слухи, что качество немного снизилось.3. Американская частная медицина - это как повезет с врачем, но возможности на порядки выше любых украинских. Если говорить о государственной - это где-то чуть выше геостационарной орбиты по сравнению с Украиной, если говорить о профильных центрах, которые лечат серьезные и страшные болезни - далекий космос, где-то...туманность Андромеды знаешь? Вот чуть правее и сразу за углом. К сожалению, я все это знаю, а не догадки. Геммор со страховками - это да, одни берут одни страховки и не берут другие, потом наоборот. Самые крутые центры могут брать только одну-две страховки, как правило не массовые, а оплату кэшем не возьмут, хоть миллион предлагай. В госгоспиталях еще можно нарваться на невнимательный персонал, особенно в эмерженси. Ну и часто бывает отношение пофигистское, в сильно загруженных госпиталях такой ковейер и наплывы, что койки стоят в коридорах (это я все еще про эмерженси). Зубы дороговастенько, а страховки обычно не покрывают.Желаю чтобы оно никому не понадобилось, но...в Украине лучше не болеть.