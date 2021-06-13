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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01
Профессор прогнозирует падение на октябрь 2021 года (смотреть после 40 минуты)
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