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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:54
Ромасик написав:
Радуйтесь, что над другими частями Киева летать запрещено
Кем?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01
Профессор прогнозирует падение на октябрь 2021 года (смотреть после 40 минуты)
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Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:07
Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
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Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
"Долги отдают только трУсы"(с)?
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:20
rjkz написав: Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал
"Долги отдают только трУсы"(с)?
Не на то намек. Просто, если есть возможность рефинансировать долг на приемлемых условиях (я не предлагаю потребкредит или ломбард) - то лучше рефинансировать, чем торопиться продавать актив из-за кассового разрыва
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Faceless
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:24
Ромасик написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
и в летнюю жару и в зимние морозы
в видовой квартире с видом не на юг/юго-запад их присутствие еще оправдано, но в фт и в фк2 это просто дань моде и красивой картинке, в фк2 бываю часто и люди там уже в шоке
ну и дождички нынешние с ветерком боковым могут преподнести сюрприз - вон фриз о таких случаях рассказывал, да я и от других о них слышал
стеклянные стены - это канешна модно и красиво, но в итоге геморно, дорого и некомфортно
ну вы еще поймете)
зы: в дореволюционных домах еще и на толщине стен не экономили, кстати
в дореволюционных домах не экономили на отоплении)
Современные технологии в общем дорого, но позволяют добиться низкой теплопроводности окон - заполнение аргоном, напыления, профиля 80-90 мм. Не знаю, как было до революции
Стены тоже - 15 см минваты = 1 м кирпича по теплопроводности.
Но панорамные окна, соглашусь, имеют смысл, когда это первая линия вида на океан, или хотя бы на заросший русановский канал. Или высокие этажи и вокруг никого.
При возможности выбора (как в Славутиче) смотрю на квартиры с меньшими окнами. Там еще и кондиционер перед панорамным окном разместили. А. Архиматика.
У меня есть дореволюционный фонд - наружные стены почти 80 см(восемьдесят сантиметров) кирпичной кладки. Летом не жарко без кондера, зимой можно не часто включать отопление (благо индивидуальное). И это еще ориджинал окна времен Николая II.
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