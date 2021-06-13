RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8078807980808081>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01



Профессор прогнозирует падение на октябрь 2021 года (смотреть после 40 минуты)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 21.04.20
Подякував: 210 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

50 оттенков серого
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/irpen-tsentr-dolgosrochnaya-arenda-2h-oy-kv-60-metrov-IDMgM5k.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1449 раз.
Подякували: 2100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:07

  Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал


"Долги отдают только трУсы"(с)?
:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6013 раз.
Подякували: 3111 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:20

  rjkz написав:
  Faceless написав:
Унуноктий написав:Народ скажите плиз. С покупкой дома и ремонтом влез в долги. Есть две однушки: Оранж Сити 39 квадратов покупал за 19500 сейчас дают 35000 легко и Медовый 41 квадрат покупал за 34000, сколько сейчас стоит не знаю. Что лучше продать? Или пока не продавать?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Не можешь обслуживать долг, то посмотри, есть ли вариант рефинансировать, сумма думаю не заоблачная. И только если альтернативы или слишком дорогие, или их нет, то продавать что-то. Торопиться сливать активы я бы не стал


"Долги отдают только трУсы"(с)?
:mrgreen:

Не на то намек. Просто, если есть возможность рефинансировать долг на приемлемых условиях (я не предлагаю потребкредит или ломбард) - то лучше рефинансировать, чем торопиться продавать актив из-за кассового разрыва
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29601
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1252 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:24

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.
и в летнюю жару и в зимние морозы
в видовой квартире с видом не на юг/юго-запад их присутствие еще оправдано, но в фт и в фк2 это просто дань моде и красивой картинке, в фк2 бываю часто и люди там уже в шоке
ну и дождички нынешние с ветерком боковым могут преподнести сюрприз - вон фриз о таких случаях рассказывал, да я и от других о них слышал
стеклянные стены - это канешна модно и красиво, но в итоге геморно, дорого и некомфортно
ну вы еще поймете)

зы: в дореволюционных домах еще и на толщине стен не экономили, кстати

в дореволюционных домах не экономили на отоплении)
Современные технологии в общем дорого, но позволяют добиться низкой теплопроводности окон - заполнение аргоном, напыления, профиля 80-90 мм. Не знаю, как было до революции :)
Стены тоже - 15 см минваты = 1 м кирпича по теплопроводности.
Но панорамные окна, соглашусь, имеют смысл, когда это первая линия вида на океан, или хотя бы на заросший русановский канал. Или высокие этажи и вокруг никого.
При возможности выбора (как в Славутиче) смотрю на квартиры с меньшими окнами. Там еще и кондиционер перед панорамным окном разместили. А. Архиматика.


У меня есть дореволюционный фонд - наружные стены почти 80 см(восемьдесят сантиметров) кирпичной кладки. Летом не жарко без кондера, зимой можно не часто включать отопление (благо индивидуальное). И это еще ориджинал окна времен Николая II.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6013 раз.
Подякували: 3111 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:42

  UA написав:[
Как то hume писал что в UNIT Home межквартирные стены делают из вот такого блочка
https://gazobloki-ukriany.ibud.ua/ru/co ... 0%BA%D0%B8
3-4 куе метр?
Айтишный рай?
Ну-ну :mrgreen:

Это в республике и файна тауне. В Юните все кладут из керамоблоков, как в централ парке. Это же бизнес класс в конце то концов :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 8043
З нами з: 27.12.12
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:46

  hume написав:Ну-ну :mrgreen:
Это в республике и файна тауне. В Юните все кладут из керамоблоков, как в централ парке. Это же бизнес класс в конце то концов :mrgreen:

сверлили мне в керамоблоке проём под круглое окно d400mm сверлится он как картон, нагрузку не держит вообще. За 10 минут коронка прошла 50см не напрягаясь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 25 лип, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1449 раз.
Подякували: 2100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:50

  hume написав:
  UA написав:[
Как то hume писал что в UNIT Home межквартирные стены делают из вот такого блочка
https://gazobloki-ukriany.ibud.ua/ru/co ... 0%BA%D0%B8
3-4 куе метр?
Айтишный рай?
Ну-ну :mrgreen:

Это в республике и файна тауне. В Юните все кладут из керамоблоков, как в централ парке. Это же бизнес класс в конце то концов :mrgreen:

Никонов сказал, что разницы никакой, просто понты
Ромасик
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 30.03.15
Подякував: 463 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:50

кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4161
З нами з: 22.12.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:02

  proftpd66 написав:кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая

Лучше - не надо
Damien
 
Повідомлень: 374
З нами з: 28.04.20
Подякував: 233 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8078807980808081>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3699171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241365
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.