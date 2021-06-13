kingkongovets написав:

airmax78 написав: Теперь, когда говоришь "в нашем климате" - надо уточнять какой именно климат имеется в виду. С панорамными окнами жизнь гораздо красивее чем с окнами из 90х. Не зря в дореволюционных домах на размере окон в дорогих домах тоже не экономили. В избах - да: 40 на 40 см и ок - экономно и энергоэффективно.

и в летнюю жару и в зимние морозыв видовой квартире с видом не на юг/юго-запад их присутствие еще оправдано, но в фт и в фк2 это просто дань моде и красивой картинке, в фк2 бываю часто и люди там уже в шокену и дождички нынешние с ветерком боковым могут преподнести сюрприз - вон фриз о таких случаях рассказывал, да я и от других о них слышалстеклянные стены - это канешна модно и красиво, но в итоге геморно, дорого и некомфортнону вы еще поймете)зы: в дореволюционных домах еще и на толщине стен не экономили, кстати