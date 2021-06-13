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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:04
proftpd66 написав:
кому интересен анализ бизнес класса Киева?
написать сюда или не надо?
Мы не заслужили.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07
Прохожий написав: Унуноктий написав:
Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно.
Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
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ИМХО ошибочное решение
есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится
сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно
мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу
кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)
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Недавно ездил в районный центр,вышел вечером погулять. Не мог понять почему у многих второй этаж не жилой,вплоть до штукатурки на окнах, а вон оно чё...
теперь понятно. этот вопрос мне покоя несколько недель не давал. Когда один/два дома недоделанных увидел значения не придал, но когда количество перевалило за 12 я напрягся. Думал может строят на будущее коробку, а жилого пространства хватает и на первом.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 25 лип, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07
sergikkc007 написав:
Профессор прогнозирует падение на октябрь 2021 года (смотреть после 40 минуты)
Торопит события старик. Думаю, что начнется в декабре.
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Damien
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:13
Ромасик написав:
Это в республике и файна тауне. В Юните все кладут из керамоблоков, как в централ парке. Это же бизнес класс в конце то концов
Никонов сказал, что разницы никакой, просто понты[/quote]
Он в понтах разбирается очень хорошо, а так же умеет их продавать за очень дорого.
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hume
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