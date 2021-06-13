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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8078807980808081

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:04

  proftpd66 написав:кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо?

Мы не заслужили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

ИМХО ошибочное решение
есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится
сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно
мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу

кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)

Отправлено с моего NOKIA3310 через Tapatalk

Недавно ездил в районный центр,вышел вечером погулять. Не мог понять почему у многих второй этаж не жилой,вплоть до штукатурки на окнах, а вон оно чё... :D теперь понятно. этот вопрос мне покоя несколько недель не давал. Когда один/два дома недоделанных увидел значения не придал, но когда количество перевалило за 12 я напрягся. Думал может строят на будущее коробку, а жилого пространства хватает и на первом.
Востаннє редагувалось hume в Нед 25 лип, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07

  sergikkc007 написав:

Профессор прогнозирует падение на октябрь 2021 года (смотреть после 40 минуты)

Торопит события старик. Думаю, что начнется в декабре.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:13

  Ромасик написав:Это в республике и файна тауне. В Юните все кладут из керамоблоков, как в централ парке. Это же бизнес класс в конце то концов :mrgreen:

Никонов сказал, что разницы никакой, просто понты[/quote]
Он в понтах разбирается очень хорошо, а так же умеет их продавать за очень дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 00:48

https://fn.ua/view.php?ad_id=14928352

Аренда квартира ЖК Чикаго Chicago Антоновича 44. 55 м2

Цена: 1 000 у.е. в месяц

Предлагается в аренду квартира (55 м2) по улице Антоновича, 44 в ЖК "Chicago".
Этаж / Этажность: 9 / 17

-----------------------------

Это брехня? или уже обвал пошел? :lol:

я беру на год.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 00:55

airmax78 написав:Если нравится - забирай за 800 в месяц.


Это твоя?

ты можешь сдать на 2 месяца для нас с девушкой, которую, я приглашая замуж на 1-2 месяца? я могу оставить большой залог.

Я хочу ремонт нормальный
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 26 лип, 2021 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 01:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Без проблем. Написал в личку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 01:05

  airmax78 написав:Без проблем. Написал в личку.


у тебя есть конкуренты
https://100realty.ua/uk/object/375810894


Житловий комплекс:
Chicago Central House
К-сть кімнат:
1-кiмн.
Площа (загальна):
55 м²
Просмотры по договоренности. Комиссия 50%
1400$
proftpd66
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  #<1 ... 8078807980808081
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