Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:Долг на сегодня 30000, ну и ещё понимаешь его можно легко на десятку увеличит в ремонт и мебель. Но пока решил остановиться на том что сделал. Первый этаж уже жить можно. Ещё думал одну из машин продать ту что постарше, ей 15 сентября три года как раз заканчивается гарантия. Но за неё в лучшем случае 18000 дадут. Короче в раздумьях. Ну и естественно на ремонт в однушках денег нет даже гипотетически.
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ИМХО ошибочное решение есть пример пары друзей которые так решили в свое время, по факту 10+ лет так все и стоит и не потому что нет денег а потому что делать отделку на 2м этаже когда 1й жилой это лютый треш, все загадится сам стоял перед такой дилемой в 15м, но решил напрячься и закончить всю отделку полностью и сейчас понимаю что сделал правильно мебель/светильники можно добавить потом а вот отделку нужно делать сразу
кстати почем вырисовывается м2 ИТОГО после отделки?)
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Недавно ездил в районный центр,вышел вечером погулять. Не мог понять почему у многих второй этаж не жилой,вплоть до штукатурки на окнах, а вон оно чё... теперь понятно. этот вопрос мне покоя несколько недель не давал. Когда один/два дома недоделанных увидел значения не придал, но когда количество перевалило за 12 я напрягся. Думал может строят на будущее коробку, а жилого пространства хватает и на первом.
Востаннє редагувалось hume в Нед 25 лип, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.