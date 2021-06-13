RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8079808080818082

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

Я там был - как то сильно "бетонно". Зелени или мало или еще не отросла.
Вчера был в ЖК "Чайка": там значительно "зеленее", хотя ЖК застроили давно. Но МОПы совсем не модные, а плитка в МОПах тупо местами отвалилась
гуру нас учат, шо цена решает
если оно стоит дороже - значит лучше
шонеясно?
красота требует жертв
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 2110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:31

  kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра
один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий»
наслаждайтесь:

https://www.facebook.com/10001219017182 ... 25052/?d=n

Тема голубофлажных пляжей не раскрыта.
airmax78
 
Повідомлень: 39217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ
Олежан
 
Повідомлень: 387
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:37

  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

мечта
airmax78
 
Повідомлень: 39217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:39

  Олежан написав:самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ

Для жителей хрущевок социально-ответственный Никонов привел в порядок парк Веселку. Инфраструктура ФТ - для жителей ФТ.
airmax78
 
Повідомлень: 39217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:40

  airmax78 написав:
  Олежан написав:самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ

Для жителей хрущевок социально-ответственный Никонов привел в порядок парк Веселку. Инфраструктура ФТ - для жителей ФТ.

т.е. житель хрущевки не может зайти в бассейн помыться?
Олежан
 
Повідомлень: 387
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:44

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра
один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий»
наслаждайтесь:

https://www.facebook.com/10001219017182 ... 25052/?d=n

Тема голубофлажных пляжей не раскрыта.


Ну вот власти прочитали ветку, и призыв Ромасика, опять запустили плановый покос, может не успеет отрасти до осени.
https://bigkyiv.com.ua/u-rusanivskomu-k ... wDK4vpTpt8
Для Киевских пляжей и прибрежных жилых районов просто надо больше таких штук. А глобально - что-то делать со шлюзами

А по 1-й ссылке какой-то одессит, у них свои психомплесы перед Киевом и море совсем не в безупречном состоянии.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 13.06.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

помыться гггг
бассейн в фт такой же «дизайн», как и на крыше тетриса, думаю драки там за «помыться» будут такие же, кау за парковку в кт
но это все лирика, главное шо ценители модного пространства и мопов несут свои денажки в кан, а значит это все работает и никонов - молодец
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 2110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра
один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий»
наслаждайтесь:

https://www.facebook.com/10001219017182 ... 25052/?d=n

Тема голубофлажных пляжей не раскрыта.


Ну вот власти прочитали ветку, и призыв Ромасика, опять запустили плановый покос, может не успеет отрасти до осени.
https://bigkyiv.com.ua/u-rusanivskomu-k ... wDK4vpTpt8
Для Киевских пляжей и прибрежных жилых районов просто надо больше таких штук. А глобально - что-то делать со шлюзами

А по 1-й ссылке какой-то одессит, у них свои психомплесы перед Киевом и море совсем не в безупречном состоянии.
та при чем тут комплексы?)
тут есть один форумчанин костя, фанат заплывов в открытой днепровской воде, любящий рассказать про голубые флаги на киевских пляжах
конечно, если вам нравится аромат сыра бри, или проволоне в воде, то я вполне понимаю вашу любовь к днепру
увы, но я ее не разделяю с детства, повторяю - вырос на даче возле киевского моря, жил на оболонской набережной и смело могу рассуждать о вкусе устриц - я их ел

зы: «надо шото делать со шлюзами» - какая прелесть)
с какими из?
уберем весь каскад гэс на днепре?)))
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 2110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:54

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ

Для жителей хрущевок социально-ответственный Никонов привел в порядок парк Веселку. Инфраструктура ФТ - для жителей ФТ.

т.е. житель хрущевки не может зайти в бассейн помыться?

В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.
airmax78
 
Повідомлень: 39217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4783 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8079808080818082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2099, 2100, 2101
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21007 3699637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 22:05
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24908
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.