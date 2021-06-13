Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я там был - как то сильно "бетонно". Зелени или мало или еще не отросла. Вчера был в ЖК "Чайка": там значительно "зеленее", хотя ЖК застроили давно. Но МОПы совсем не модные, а плитка в МОПах тупо местами отвалилась
гуру нас учат, шо цена решает если оно стоит дороже - значит лучше шонеясно? красота требует жертв
kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий» наслаждайтесь:
kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий» наслаждайтесь:
Ну вот власти прочитали ветку, и призыв Ромасика, опять запустили плановый покос, может не успеет отрасти до осени. https://bigkyiv.com.ua/u-rusanivskomu-k ... wDK4vpTpt8 Для Киевских пляжей и прибрежных жилых районов просто надо больше таких штук. А глобально - что-то делать со шлюзами
А по 1-й ссылке какой-то одессит, у них свои психомплесы перед Киевом и море совсем не в безупречном состоянии.
помыться гггг бассейн в фт такой же «дизайн», как и на крыше тетриса, думаю драки там за «помыться» будут такие же, кау за парковку в кт но это все лирика, главное шо ценители модного пространства и мопов несут свои денажки в кан, а значит это все работает и никонов - молодец
kingkongovets написав:вчера проходил второй этап кубка киева по триатлону, триатлеты-превозмогатели совершали заплыв в целительных и чистых водах днепра один из участников рассказывает о своих ощущениях от этого и передает личный превед непосредственно костику и остальным фанатам киевских «гидроартерий» наслаждайтесь:
Ну вот власти прочитали ветку, и призыв Ромасика, опять запустили плановый покос, может не успеет отрасти до осени. https://bigkyiv.com.ua/u-rusanivskomu-k ... wDK4vpTpt8 Для Киевских пляжей и прибрежных жилых районов просто надо больше таких штук. А глобально - что-то делать со шлюзами
А по 1-й ссылке какой-то одессит, у них свои психомплесы перед Киевом и море совсем не в безупречном состоянии.
та при чем тут комплексы?) тут есть один форумчанин костя, фанат заплывов в открытой днепровской воде, любящий рассказать про голубые флаги на киевских пляжах конечно, если вам нравится аромат сыра бри, или проволоне в воде, то я вполне понимаю вашу любовь к днепру увы, но я ее не разделяю с детства, повторяю - вырос на даче возле киевского моря, жил на оболонской набережной и смело могу рассуждать о вкусе устриц - я их ел
зы: «надо шото делать со шлюзами» - какая прелесть) с какими из? уберем весь каскад гэс на днепре?)))
Олежан написав:самый нормальный вариант - это покупать в соседней хрущевке квартиру и пользоваться бесплатной всей инфраструктурой ФТ
Для жителей хрущевок социально-ответственный Никонов привел в порядок парк Веселку. Инфраструктура ФТ - для жителей ФТ.
т.е. житель хрущевки не может зайти в бассейн помыться?
В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.