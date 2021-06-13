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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8079808080818082>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Зросли більш, як на 15%
18%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
21
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:01

  proftpd66 написав:кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая


Анализы не предлагают, их накладывают без спроса и предупреждения. Не сдерживайте себя.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:02

  artlife написав:
  proftpd66 написав:кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая


Анализы не предлагают, их накладывают без спроса и предупреждения. Не сдерживайте себя.

Уже завтра. Сегодня время сдачи анализов прошло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

какая цена на клубный бассейн ФТ?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:10

  Олежан написав:
  airmax78 написав:В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.

вы хотите сказать что территория ФТ закрыта?
но при желании, под предлогом "я в магазин" пройдет я и все мои друзья
но если бассейн платный....то вы меня расстроили

Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:11

  sequence написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

Я там был - как то сильно "бетонно". Зелени или мало или еще не отросла.
Вчера был в ЖК "Чайка": там значительно "зеленее", хотя ЖК застроили давно. Но МОПы совсем не модные, а плитка в МОПах тупо местами отвалилась

пожовкла?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:15

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

мечта

Я согласен с ККЦ: тесно. И всё закатано в бетон. На видео на 3:18 видно хорошо как зелено в соседнем дворе слева, как зелено на горизонте. В ФТ этого не будет никогда, даже через 20 лет. Сомневаюсь что там меж домами можно хоть что-то посадить. УК расскажет, что не предусмотрено генпланом. Так что нюхать цветущие абрикосы -во дворах соседних хрущей.
Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:фт с дрона в 4к
https://www.youtube.com/watch?v=eApvGZaeRdg
выглядит канешн модно стильно молодежно
но ведь это гибрид зоны и шоу за стеклом епт
с модным дизайном
или я ошибаюсь?
ну тесно же

мечта

Я согласен с ККЦ: тесно. И всё закатано в бетон. На видео на 3:18 видно хорошо как зелено в соседнем дворе слева, как зелено на горизонте. В ФТ этого не будет никогда, даже через 20 лет. Сомневаюсь что там меж домами можно хоть что-то посадить. УК расскажет, что не предусмотрено генпланом. Так что нюхать цветущие абрикосы -во дворах соседних хрущей.
Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого

Серж, я Вас очень хорошо понимаю. Я и сам рву последние оставшиеся на голове волосы, что не купил хотя бы несчастную однушечку в Файне. Эпик фейл. #мыпросралинашесчастье
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
Она прямо в бассейн идет
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Но! У жителей ФТ теперь есть выбор: да они могут не пользоваться и не платить. Но если хотят пользоваться - то могут.


выбор - это хорошо
вы вообще посещаете бассейны? если да, то какие?
знаете в чем «фишка» подобных бассейнов и аквапарков?
в воду там сыплят такое количество химикатов, предотвращающее распространение инфекций, шо польза от пользования ими более чем сомнительна
зато кан заложил очередной ручеек кэшфло на будущее
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:26

  airmax78 написав:..
В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.

пока не интересовался, но полагаю, что прорвавшись на территорию под предлогом визита к своим коллегам (минимум двое живут) и одолжив у них абонемент в бассейн можно таки поплюхаться трохи в модном бассейне. Но зачем оно мне нужно, другой вопрос. Как будто бассейнов в Киеве мало
sequence
 
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