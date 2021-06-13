|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:01
proftpd66 написав:
кому интересен анализ бизнес класса Киева?
написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая
Анализы не предлагают, их накладывают без спроса и предупреждения. Не сдерживайте себя.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:02
artlife написав: proftpd66 написав:
кому интересен анализ бизнес класса Киева?
написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая
Анализы не предлагают, их накладывают без спроса и предупреждения. Не сдерживайте себя.
Уже завтра. Сегодня время сдачи анализов прошло.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39218
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4784 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:06
какая цена на клубный бассейн ФТ?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:10
Олежан написав: airmax78 написав:
В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.
вы хотите сказать что территория ФТ закрыта?
но при желании, под предлогом "я в магазин" пройдет я и все мои друзья
но если бассейн платный....то вы меня расстроили
Все магазины на фасаде. Внутрь комплекса ни под каким предлогом вы не зайдете. Разве что с риелтером или с сотрудником ОП на просмотр квартиры или с одним из собственников в гости.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39218
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4784 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:11
sequence написав:
Я там был - как то сильно "бетонно". Зелени или мало или еще не отросла.
Вчера был в ЖК "Чайка": там значительно "зеленее", хотя ЖК застроили давно. Но МОПы совсем не модные, а плитка в МОПах тупо местами отвалилась
пожовкла?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25504
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1262 раз.
- Подякували: 1966 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:15
airmax78 написав:
мечта
Я согласен с ККЦ: тесно. И всё закатано в бетон. На видео на 3:18 видно хорошо как зелено в соседнем дворе слева, как зелено на горизонте. В ФТ этого не будет никогда, даже через 20 лет. Сомневаюсь что там меж домами можно хоть что-то посадить. УК расскажет, что не предусмотрено генпланом. Так что нюхать цветущие абрикосы -во дворах соседних хрущей.
Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12426
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 1398 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:16
Serg-ik написав: airmax78 написав:
мечта
Я согласен с ККЦ: тесно. И всё закатано в бетон. На видео на 3:18 видно хорошо как зелено в соседнем дворе слева, как зелено на горизонте. В ФТ этого не будет никогда, даже через 20 лет. Сомневаюсь что там меж домами можно хоть что-то посадить. УК расскажет, что не предусмотрено генпланом. Так что нюхать цветущие абрикосы -во дворах соседних хрущей.
Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
Серж, я Вас очень хорошо понимаю. Я и сам рву последние оставшиеся на голове волосы, что не купил хотя бы несчастную однушечку в Файне. Эпик фейл. #мыпросралинашесчастье
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39218
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4784 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:18
Serg-ik написав:
Надеюсь что ливнёвка ФТ хорошая и её обслуживание будет стоить недорого
Она прямо в бассейн идет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29602
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1252 раз.
- Подякували: 7182 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:24
airmax78 написав:Но! У жителей ФТ теперь есть выбор: да они могут не пользоваться и не платить. Но если хотят пользоваться - то могут.
выбор - это хорошо
вы вообще посещаете бассейны? если да, то какие?
знаете в чем «фишка» подобных бассейнов и аквапарков?
в воду там сыплят такое количество химикатов, предотвращающее распространение инфекций, шо польза от пользования ими более чем сомнительна
зато кан заложил очередной ручеек кэшфло на будущее
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9300
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1271 раз.
- Подякували: 2111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:26
airmax78 написав:
..
В бассейн даже житель ФТ может зайти только за дополнительную плату. А житель хруща может только постоять возле забора и полюбоваться инфраструктурой ФТ. И это справедливо: кто за что платит - тот то и получает.
пока не интересовался, но полагаю, что прорвавшись на территорию под предлогом визита к своим коллегам (минимум двое живут) и одолжив у них абонемент в бассейн можно таки поплюхаться трохи в модном бассейне. Но зачем оно мне нужно, другой вопрос. Как будто бассейнов в Киеве мало
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5483
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1471 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21008
|3699730
|
|
|15
|24911
|
|
|508
|241440
|
|