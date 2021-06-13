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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:47
гг, вы бы не написали, я бы и не знал, что оказывается канал чистят
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:15
Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?
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Serg-ik
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:16
Serg-ik написав:
Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:22
proftpd66 написав:
кому интересен анализ бизнес класса Киева?
написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая
пишіть сюди, дуже цікаво.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:24
gonzo написав:
Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно
Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.
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hume
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31
sequence написав:
пока не интересовался, но полагаю, что прорвавшись на территорию под предлогом визита к своим коллегам (минимум двое живут) и одолжив у них абонемент в бассейн можно таки поплюхаться трохи в модном бассейне. Но зачем оно мне нужно, другой вопрос. Как будто бассейнов в Киеве мало
Вот это совдеповское жлобство у вас будет быстро проходить. Пойди и заплати.
Кроме того, в Америке в бассейн жк один жилец может официально провести с собой одного гостя. Тут тоже как-то так сделают.
Да, в Киеве очень мало бассейнов. В такую жару желательно освежиться недалеко от дома, пройтись пешочком, а не париться час в пробках. Особенно это актуально для мамок и детей, которые все время сидят дома и не у всех есть машины.
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Libo
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31
hume написав: gonzo написав:
Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно
Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.
Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50
Ищу бассейн на генплане Юнита - там что он не предусмотрен?
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50
Serg-ik написав:
Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?
этот напряг у них из года в год
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:48
Libo написав:Кроме того, в Америке …
мы, слава б-гу, не в америке живем, как говаривал товарищ суслов
к тому же там негров ущемляют
хватит уже сыпать во все щели про америку, задолбали уже с рикзом своей рефлексией
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