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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8079808080818082

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 121
1. Зросли більш, як на 15%
19%
23
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
48
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:47

  fox767676 написав:Ну вот власти прочитали ветку, и призыв Ромасика, опять запустили плановый покос, может не успеет отрасти до осени.
https://bigkyiv.com.ua/u-rusanivskomu-k ... wDK4vpTpt8

гг, вы бы не написали, я бы и не знал, что оказывается канал чистят :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:15

Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:16

  Serg-ik написав:Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?

Мешки картохи
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:22

  proftpd66 написав:кому интересен анализ бизнес класса Киева?

написать сюда или не надо? У меня есть медаль платиновая


пишіть сюди, дуже цікаво.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:24

  gonzo написав:Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно

Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31

  sequence написав: пока не интересовался, но полагаю, что прорвавшись на территорию под предлогом визита к своим коллегам (минимум двое живут) и одолжив у них абонемент в бассейн можно таки поплюхаться трохи в модном бассейне. Но зачем оно мне нужно, другой вопрос. Как будто бассейнов в Киеве мало


Вот это совдеповское жлобство у вас будет быстро проходить. Пойди и заплати.
Кроме того, в Америке в бассейн жк один жилец может официально провести с собой одного гостя. Тут тоже как-то так сделают.
Да, в Киеве очень мало бассейнов. В такую жару желательно освежиться недалеко от дома, пройтись пешочком, а не париться час в пробках. Особенно это актуально для мамок и детей, которые все время сидят дома и не у всех есть машины. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:31

  hume написав:
  gonzo написав:Хз как в юните, но в файне и республике проблема даже не в шлакоблоке - а в том что он пустотелый и 18см к соседям и слышно как кот чихает, если б тот же шлакоблок но полнотелый и 25+ то было б норм хоть и не престижно

Сейчас все наполнение пустотелое, так что без звукоизоляции увы и ах. Как вариант искать квартиру с несущей межквартирной перегородкой. В спальне, или другой жилой комнате, при условии ее смежности с соседями, обязательно делать хотя бы минимальную звукоизоляцию. Или, как минимум, накинуть 5-7 см штукатурки.

Торцевые, граничащие с лестничной клеткой, на последнем этаже - становятся интереснее.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ищу бассейн на генплане Юнита - там что он не предусмотрен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50

  Serg-ik написав:Господа, надвигается очередной напряг в плане потолка американского госдолга. Как обычно-поднимут. А что если нет? В какой валюте киевский недвиж продаваться?

этот напряг у них из года в год
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:Кроме того, в Америке …


мы, слава б-гу, не в америке живем, как говаривал товарищ суслов
к тому же там негров ущемляют
хватит уже сыпать во все щели про америку, задолбали уже с рикзом своей рефлексией
kingkongovets
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